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Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками

15 августа 2021 16:33
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отмечали Медовый спас – своеобразное завершение сезона у пчеловодов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По их оценкам, год в Беларуси удался на урожай. Самым медовым поселком Беларуси считают Малые Радваничи, где каждый второй дом – пчеловода.

Там же расположился самый крупный и практически единственный пчелопитомник в стране. Уже 80 лет в нем трудятся над тем, чтобы на свет появлялись новые пчелиные семьи. А еще один настоящий гастрономический эксклюзив Беларуси – это медовая паста от фермера в Каменецком районе. С тмином, перцем чили и лавандой. Три десятка вкусов – для настоящих гурманов во всем мире.

Подробности у Кристины Протосовицкой.

Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками-1

Гастроэксклюзив Беларуси – крем-мед с десятками начинок. Наталья Лимаренко перевернула представление о лакомстве. Кремовать мед изначально придумали канадцы, а идея запустить свое маленькое производство три года назад родилась под Каменцем.

Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками-4

Наталья Лимаренко, фермер:
Хорош, нет крупных кристаллов. Осталось ему только дальше кремоваться, поэтому включаем программу. Многие боятся, не знают, что это такое. Еще не только нам, но всем, кто занимается медом, нужно много сделать, чтобы люди полюбили мед.

Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками-7

Выбор начинок как вид искусства. По словам хозяйки, вкусы должны в крем-меде подружиться. На семейном совете, а в дело вовлечены все, решают судьбу путем дотошной дегустации. 35 вариаций – от классических ягодных – малины, облепихи, смородины – до совсем неожиданных – семечки с морской солью.

Наталья Лимаренко:
Самое популярное – это лаванда с абрикосом, дальше идет черный тмин и специи. А после них – все ореховые, ягодные.

Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками-10

Лакомство разлетается по миру в составе сувениров – Великобритания, Израиль, Турция, Польша. В сентябре в Бресте откроется мини-экорынок, где семья представит 35 вкусов крем-меда, соусов и заправок для мясных блюд. Весь мед фермер добывает на своей пасеке, а добавки выращены на приусадебном участке.

Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками-13

Наталья Лимаренко:
Нравится использовать то, что у нас растет. Когда переехали из города в деревню, мы фанаты органического земледелия. То есть мы используем в лучшем случае все то, что после кролика, птиц остается. С химией не дружим.

По поверьям белорусов, мед – источник мудрости и вечного обновления жизни. Сладко жить не запретишь, тем более что для этого уже придумали все компоненты.

«Это как государство, только маленькое». Посмотрите, как выращивают пчел в самом крупном питомнике Беларуси – подробности здесь.

# Фермеры в Беларуси # общество # Наталья Лимаренко # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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