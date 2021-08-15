Что происходит с детьми в Сморгони и когда белорусы смогут прививаться западными вакцинами? Рассказал главный санитарный врач

Новости Беларуси. Мы вплотную подошли к созданию своей вакцины. Об этом на Неделе говорили в Витебском районе. Глава государства посещал фарм-предприятие «БелВитУнифарм». Предприятие – флагман ветеринарной медицины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины – всего более 150 наименований ветпрепаратов, закрывающие 50 % потребностей страны. Многолетний опыт производства ветеринарных вакцин, фактически, готовая платформа работы с препаратами для людей. Позволяют и технологии, и кадровый потенциал. Глава государства подчеркнул: долгосрочная перспектива – любые виды вакцин. Там же Александр Лукашенко исчерпывающе пояснил, что и сама вакцинация, которая массово проходит в Беларуси, дело исключительно добровольное. Александр Лукашенко: «Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю»

Что у нас в стране происходит с вакцинированием, какой по качеству и цене будет белорусская вакцина и как скоро она станет доступна белорусам? Обсудим этот вопрос с заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Беларуси Александром Тарасенко. Евгений Поболовец:

Вы только что вернулись из Сморгони. Расскажите последние данные. Какая информация подтверждается, а какая – нет. «У четверых детей пока определен штамм индийский «Дельта»

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:

По детскому реабилитационно-восстановительному центру «Лесная поляна» ситуация стабильная. Сейчас там круглосуточно находится медицинская служба в лице центральной районной больницы Сморгонского района и санитарно-эпидемиологическая, чтобы ситуацию держать под контролем. Она действительно стабильная. Мы уже выявляем меньшее количество детей с коронавирусной новой инфекцией. Поэтому могу сказать, что взята ситуация под контроль. Единственное, чтобы нам сегодня с учетом всех профилактических мероприятий выйти достойно из этой ситуации. Ситуация действительно спокойная и стабильная. Евгений Поболовец:

Информация о том, что это штамм коронавируса, подтверждается? Александр Тарасенко:

Да, эта ситуация подтвердилась, действительно, у четверых детей пока определен штамм индийский «Дельта». Евгений Поболовец:

А насколько он опасен? Александр Тарасенко:

Я не скажу, насколько он отличается от уханьского или бразильского и других штаммов, которые циркулируют в мире. Он лишь может влиять на клинические проявления. Задача вируса – продолжать свое существование с учетом всех профилактических мер, в том числе и вакцинации

Евгений Поболовец:

Давайте эту тему разовьем. Чем отличаются штаммы коронавируса? Александр Тарасенко:

Штамм коронавируса ввиду того, что постоянно происходят мутации, вирус приспосабливается к новым условиям, они отличаются по своему строению, и поэтому мы говорим о постоянных мутациях вируса. Евгений Поболовец:

Давайте немножко о природе штаммов поговорим. Я правильно понимаю, что вирус просто приспосабливается к новым условиям, когда ситуация меняется, и он мутирует из-за этого, да? Александр Тарасенко:

Совершенно верно. Мутация почему и происходит – он приспосабливается к новым условиям, чтобы ему выживать, так скажем, и продолжать свое существование. С учетом всех профилактических мер, в том числе и вакцинации. Как производится и когда ждать белорусскую вакцину? Евгений Поболовец:

Белорусская вакцина, о которой сейчас много говорят и уже презентуют первые образцы, учитывает в себе эту разновидность штаммов коронавируса?

Александр Тарасенко:

Конечно же, разработчиком вакцины учитывается мутация. Потому что если мы возьмем за основу вирус уханьский, тот, который был в начале заболеваемости, то здесь вакцина может оказаться малоэффективной, поэтому мы учитываем все эти мутации. В первую очередь мутации среди вируса, который циркулирует среди населения Республики Беларусь и в мире. Конечно же, учитываются мутации вируса, и с учетом этого вакцина разрабатывается и будет разрабатываться. Мы не останавливаемся только на индийском «Дельта». Создается из цельного «убитого» вируса. Чем отличается белорусская вакцина от иностранных? Евгений Поболовец:

А в каких числах, каком месяце нам ожидать первое применение белорусской вакцины? Александр Тарасенко:

Мы не говорим про текущий год. Кандидатная вакцина действительно есть. То есть произведенная в лабораторных условиях. Сейчас стоит задача трансформировать и передать для промышленности, чтобы могла промышленность наша уже ее производить, выпускать в гражданский оборот. Но мы говорим, это уже выпуск – начало 2023 года. После проведения всех испытаний. «Исследования показали, что в среднем имеет иммунитет у нас 38 % населения» Евгений Поболовец:

Вакцинация идет уже несколько месяцев, видна какая-то динамика, уменьшается количество заболевших? Александр Тарасенко:

Мы уже с марта 2021-го стабильно стоим на тех цифрах, и даже два месяца назад отмечено снижение и стабилизация. То есть, пока у нас, конечно же, не отмечено снижение. С учетом захода, так скажем, на территорию Республики Беларусь новых мутировавших вирусов, штаммов. Но с учетом дальнейшей вакцинации и послеинфекционного иммунитета, я думаю, ситуация должна не только стабилизироваться, но и заболеваемость должна снизиться.

Евгений Поболовец:

Как сейчас Минздрав оценивает популяционный иммунитет в нашей стране, насколько высок? Александр Тарасенко:

Мы проводили исследование, совместное с научно-исследовательским институтом имени Пастера – это Санкт-Петербург, Российская Федерация – в мае. Наши майские совместные исследования показали, что в среднем имеет иммунитет у нас 38 % населения. Данная работа будет проведена буквально в конце августа, чтобы нам посмотреть, что же изменилось за летний период, за три месяца, чтобы видеть, что происходит в результате вакцинации населения Республики Беларусь и, конечно же, заболеваемости вкупе инфекционный, послеинфекционный иммунитет. Какой у нас будет? Я думаю, что выше 38 %. Евгений Поболовец:

На какую планку мы должны выйти, чтобы сказать, что ситуация под полным контролем? Александр Тарасенко:

Я скажу такую цифру – это 90 % и более. Мы говорим о том, что вакцинировать надо 60 % населения, во всяком случае, числа подлежащих. У нас пока не вакцинируется население от года до 18. Должен сыграть существенную роль и послеинфекционный иммунитет. Мы будем в будущем рассчитывать на многообразие вакцин, потому что пожелания белорусов есть Евгений Поболовец:

Для того чтобы вакцинация проводилась быстро, необходимо определенное количество доз вакцины. Была информация, что к концу августа поступит китайская вакцина. На каком этапе сейчас решение этого вопроса находится?

Александр Тарасенко:

Этот вопрос активно рассматривается с участием Министерства иностранных дел, посольства Китайской народной республики. Поэтому эти планы в скором времени реализуются – мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце. Это будет вакцина Sinopharm, которая уже у нас поступала по гуманитарной помощи. Евгений Поболовец:

Речь о миллионе доз? Александр Тарасенко:

Совершенно верно. Евгений Поболовец:

А американская, западная вакцина? Александр Тарасенко:

Такие тоже вопросы рассматриваются, но здесь, конечно же, вопросы и качества, и цены, и условий хранения тоже влияют, вносят свои коррективы. Поэтому тоже эти вопросы рассматриваются.