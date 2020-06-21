Как Борис Батура после распределения в институте оказался в колонии?

Борис Батура:

В колонии. Скажу, у нас семейные ценности очень дороги. И мне, когда я уезжал учиться в Минск, батька сказал: ты должен вернуться в Волковыск и Волковыске работать. У отца был собственный дом – надо было ж и помогать, приглядывать за домом, сад был. Поэтому направлений в Волковыск… Я заканчивал машфак и отделение «Металлорежущие станки и инструменты», и, в принципе, был литейно-механический хороший тогда, союзного значения, завод в Волковыске. И я мог, конечно, туда быть направлен и работать там спокойно, но не было запроса туда. А был запрос только в МВД. И то – не в Волковыск, а в Оршу.

Я не помню уже – какая там, 9-я, по-моему, колония, там с уклоном металлообработки. И вот я купцам этим говорю: «Если я соглашусь, вы меня направите в Волковыск?» «Нет вопросов!» Так и произошло. Я шёл первым или вторым на распределение, комиссия аж удивилась, с такими большими глазами – чего это он в колонию пойдёт работать. Но, тем не менее, отец приказал – я задание отца выполнил и вернулся в Волковыск. Но я там, правда, недолго проработал, 3 года, и потом меня почему-то мэр города пригласил на коммунальное хозяйство.

Вадим Щеглов:

Потом Вы вспоминали, что эта должность была самой приятной и счастливой?

Борис Батура: «Надо смелее двигать молодёжь на ключевые позиции. Я ориентируюсь по своему внуку»

Борис Батура:

По крайней мере, это школа была тоже неплохая. И в колонии. А потом – тогда ещё назывался Комбинат коммунальных предприятий. Это структурное подразделение, куда входило и предприятия котельного хозяйства, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищное хозяйство, домоуправление.