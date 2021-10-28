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В Беларуси создан Национальный центр защиты персональных данных

28 октября 2021 17:01
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Новости Беларуси. В стране создан Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси создан Национальный центр защиты персональных данных-1

Буквально на прошлой неделе этот вопрос обсуждался во Дворце Независимости. Теперь от незаконного вмешательства в личную жизнь граждане защищены положениями указа Президента. Им установлены дополнительные меры, связанные с защитой персональных данных. Координировать это направление и будет создаваемый центр.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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