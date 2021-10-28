В Беларуси создан Национальный центр защиты персональных данных

Новости Беларуси. В стране создан Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В стране создан Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Буквально на прошлой неделе этот вопрос обсуждался во Дворце Независимости. Теперь от незаконного вмешательства в личную жизнь граждане защищены положениями указа Президента. Им установлены дополнительные меры, связанные с защитой персональных данных. Координировать это направление и будет создаваемый центр.