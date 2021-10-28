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Алексей Талай встретился в Минске со школьниками: «От тебя в будущем будет зависеть всё»

28 октября 2021 16:03
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Новости Беларуси. Тема «Здоровье каждого из нас – главная ценность» стала предметом для обсуждения в столичных учреждениях образования. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа активного гражданина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Алексей Талай встретился в Минске со школьниками: «От тебя в будущем будет зависеть всё»-1

В школе № 161 в таком дне информирования приняли участие ребята из 8-11 классов. Во время встречи обсудили особенности и задачи белорусской медицины, также речь шла о достижениях фармацевтики. Почетным гостем стал паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай. Спортсмен пообщался с молодежью и ответил на вопросы зрителей.  

Алексей Талай встретился в Минске со школьниками: «От тебя в будущем будет зависеть всё»-4

Алексей Талай, паралимпиец:  
Это очень важная инициатива: увлечение детей, молодежи нашей в образ активного гражданина, понимание того, что от тебя многое зависит. От тебя в будущем будет зависеть все, в том числе и твоя семья, и твои дети. Но сейчас ты должен стараться, должен прокачивать себя по различным направлениям.  

Алексей Талай встретился в Минске со школьниками: «От тебя в будущем будет зависеть всё»-7

Валерий Стружко, директор средней школы № 161:  
Этот проект, мне чем он интересен? Он показывает, что среди нас вот эти люди, которые знаковые, они обычные люди, которые достигли вот этого положения своим трудом, своей твердостью характера. Было очень приятно, что многие из них отметили командную работу. То бишь это не просто так дается. И самое важное – надо к поставленным целям идти, а не опускать руки.  

Алексей Талай встретился в Минске со школьниками: «От тебя в будущем будет зависеть всё»-10

В рамках проекта «ШАГ» («Школа активного гражданина») каждый четвертый четверг месяца для учащихся старших классов организован единый день информирования. На мероприятия приглашают государственных и общественных деятелей, представителей органов госуправления, депутатов и медийных персон. В течение учебного года каждое учреждение образования осуществляет девять тематических шагов. Каждый из них формирует знания и личностные качества активного гражданина.  

# Школы в Беларуси # общество # Алексей Талай # Валерий Стружко # Фотофакт

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