Алексей Талай встретился в Минске со школьниками: «От тебя в будущем будет зависеть всё»

Новости Беларуси. Тема «Здоровье каждого из нас – главная ценность» стала предметом для обсуждения в столичных учреждениях образования. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа активного гражданина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В школе № 161 в таком дне информирования приняли участие ребята из 8-11 классов. Во время встречи обсудили особенности и задачи белорусской медицины, также речь шла о достижениях фармацевтики. Почетным гостем стал паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай. Спортсмен пообщался с молодежью и ответил на вопросы зрителей.

Алексей Талай, паралимпиец:

Это очень важная инициатива: увлечение детей, молодежи нашей в образ активного гражданина, понимание того, что от тебя многое зависит. От тебя в будущем будет зависеть все, в том числе и твоя семья, и твои дети. Но сейчас ты должен стараться, должен прокачивать себя по различным направлениям.

Валерий Стружко, директор средней школы № 161:

Этот проект, мне чем он интересен? Он показывает, что среди нас вот эти люди, которые знаковые, они обычные люди, которые достигли вот этого положения своим трудом, своей твердостью характера. Было очень приятно, что многие из них отметили командную работу. То бишь это не просто так дается. И самое важное – надо к поставленным целям идти, а не опускать руки.