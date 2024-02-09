Студенты БНТУ и эксперты обсудили электоральную кампанию и партийное строительство

Об электоральной кампании и партийном строительстве сегодня, 9 февраля, говорили в БНТУ. Здесь состоялся «Зачетный разговор» со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аудитории молодые люди, которые 25 февраля впервые придут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос.

Общение получилось разноплановым. Эксперты и студенты обсудили новшества нынешней политической гонки, затронули геополитическую обстановку, а также пути развития нашей страны. К слову, студенты БНТУ следят за новостями и вместе с преподавателями разбираются в избирательных процессах на кураторских часах.

Валерий Плюснин, студент Белорусского национального технического университета: Такие встречи помогают определиться с выбором, они направляют на правильный путь, помогают принять правильное решение, справиться с волнением. Так как нас учат люди, которые не в первый раз участвуют в выборах.

Никита Шпилевский, студент Белорусского национального технического университета:

Сейчас в Беларуси процесс смены поколений. И кто если не молодежь возьмет все в свои руки и дальше будет вести страну в нужное русло?

В ближайшее две недели зачетные разговоры пройдут по всей стране. Ребята пообщаются с политологами, журналистами, историками и общественными деятелями.