По программе посольства КНР. Кто может бесплатно обучаться в китайских университетах?

Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они празднуют его дважды. Первый раз – по григорианскому календарю в ночь на 1 января и второй – по восточному. Китайский Новый год приобрел такой масштаб и популярность, что его празднуют далеко за пределами Поднебесной, и наша страна не исключение. О том, есть ли разница в том, как отмечают Новый год в Беларуси и Китае, какие традиции до сих пор сохраняются и что нового привнесло современное поколение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Куда поступают выпускники [гимназии № 23 г. Минска], что-то связано с китайским языком?
Надежда Савицкая, заместитель директора по учебной работе, руководитель кабинета Конфуция Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:
В Китайскую Народную Республику по программе посольства Китайской Народной Республики. При поддержке посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь господина Се Сяоюна учащиеся по бесплатной программе становятся студентами китайских университетов.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У всех студентов есть такая возможность?
Надежда Савицкая:
У всех, у кого есть высокие достижения в изучении китайского языка.
«Бесплатный факультатив». Как белорусские школьники изучают китайский язык – подробнее здесь.