Лукашенко – Снопкову: «Мне не надо письма, мне надо решение вопроса»

В центре внимания ключевые экономические вопросы, ведь в условиях санкционного давления нельзя упустить ни одной возможности заработать. На это не единожды нацеливал глава государства, а еще и на то, что у белорусских специалистов должна быть коллективная заинтересованность работать на благо страны, тем более что партнеров для плодотворного сотрудничества у Беларуси хватает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китайское направление – персональная ответственность. Второй вопрос – импортозамещение. Третий вопрос – прохождение финансов за поставленную продукцию, тема известная. То есть экономический блок и финансовый, как здесь Национальный банк помогает нашим предприятиям – да и правительство – беспрепятственному прохождению оплаты, финансовых ресурсов за поставленную продукцию. Пример тому – БелОМО, где ты мне какую-то сказку на три страницы написал. Мне не надо письма, мне надо решение вопроса. Обратились люди за помощью – надо помочь. Нет нерешаемых проблем. Люди умеют и продавать продукцию, и деньги за это получать, а кто-то не умеет. А если кто-то не хочет в этой ситуации работать, вы тоже должны внести соответствующие предложения. Ну и пятая позиция – отдельные предприятия, как они себя чувствуют, какие перспективы у них.