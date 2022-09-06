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Лукашенко – Снопкову: «Мне не надо письма, мне надо решение вопроса»

06 сентября 2022 13:15
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Новости Беларуси. Рабочий график Президента 6 сентября после совещания продолжила встреча с первым вице-премьером Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Снопкову: «Мне не надо письма, мне надо решение вопроса»-1

В центре внимания ключевые экономические вопросы, ведь в условиях санкционного давления нельзя упустить ни одной возможности заработать. На это не единожды нацеливал глава государства, а еще и на то, что у белорусских специалистов должна быть коллективная заинтересованность работать на благо страны, тем более что партнеров для плодотворного сотрудничества у Беларуси хватает.

Лукашенко – Снопкову: «Мне не надо письма, мне надо решение вопроса»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Китайское направление персональная ответственность. Второй вопрос импортозамещение. Третий вопрос прохождение финансов за поставленную продукцию, тема известная. То есть экономический блок и финансовый, как здесь Национальный банк помогает нашим предприятиям да и правительство беспрепятственному прохождению оплаты, финансовых ресурсов за поставленную продукцию. Пример тому – БелОМО, где ты мне какую-то сказку на три страницы написал. Мне не надо письма, мне надо решение вопроса. Обратились люди за помощью надо помочь. Нет нерешаемых проблем. Люди умеют и продавать продукцию, и деньги за это получать, а кто-то не умеет. А если кто-то не хочет в этой ситуации работать, вы тоже должны внести соответствующие предложения. Ну и пятая позиция – отдельные предприятия, как они себя чувствуют, какие перспективы у них.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Фотофакт

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