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Жильё, благоустройство и День города. Владимир Кухарев обсудил насущные вопросы с коллективом «Галантэи»

06 сентября 2022 13:51
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Новости Беларуси. Освоение территорий в городах-спутниках, модернизация системы здравоохранения и проектирование четвертой линии метро. В преддверии Дня города председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия по производству кожгалантерейных изделий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильё, благоустройство и День города. Владимир Кухарев обсудил насущные вопросы с коллективом «Галантэи»-1

Мэр столицы рассказал о социально-экономическом развитии города. На повестке – повышение качества услуг ЖКХ, возведение новых школ и динамичное развитие городов-спутников. А еще есть четкие планы по строительству и модернизации медицинских объектов.

Жильё, благоустройство и День города. Владимир Кухарев обсудил насущные вопросы с коллективом «Галантэи»-4

Ольга Ратькова, главный бухгалтер предприятия по производству кожгалантерейных изделий:
Не только трудовые вопросы волнуют. Поскольку наши работники – это жители Минска, то их интересуют вопросы житейские: вопросы жилья, транспортного сообщения, благоустройства. Ну и в преддверии 955-летия нашего города, конечно, будет интересовать, какие сюрпризы, какие мероприятия готовит город для празднования.

Жильё, благоустройство и День города. Владимир Кухарев обсудил насущные вопросы с коллективом «Галантэи»-7

Отдельной темой для разговора стало 955-летие Минска. Владимир Кухарев познакомил с программой мероприятий и пригласил всех на праздник.

# Государственная политика # общество # Ольга Ратькова # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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