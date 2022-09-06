Жильё, благоустройство и День города. Владимир Кухарев обсудил насущные вопросы с коллективом «Галантэи»

Новости Беларуси. Освоение территорий в городах-спутниках, модернизация системы здравоохранения и проектирование четвертой линии метро. В преддверии Дня города председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия по производству кожгалантерейных изделий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мэр столицы рассказал о социально-экономическом развитии города. На повестке – повышение качества услуг ЖКХ, возведение новых школ и динамичное развитие городов-спутников. А еще есть четкие планы по строительству и модернизации медицинских объектов.

Ольга Ратькова, главный бухгалтер предприятия по производству кожгалантерейных изделий:

Не только трудовые вопросы волнуют. Поскольку наши работники – это жители Минска, то их интересуют вопросы житейские: вопросы жилья, транспортного сообщения, благоустройства. Ну и в преддверии 955-летия нашего города, конечно, будет интересовать, какие сюрпризы, какие мероприятия готовит город для празднования.