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Дело TUT.BY: Чекина и Золотова приговорены к 12 годам колонии

17 марта 2023 12:51
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Озвучен приговор по делу в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилы Чекиной и Марины Золотовой. Обе приговорены к двенадцати годам колонии. Такое решение в пятницу, 17 марта, вынесено в Минском городском суде. 

Как сообщает Генпрокуратура, отбывать наказание бывшие руководители ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» будут в колонии в условиях общего режима. Чекина дополнительно должна будет выплатить штраф в размере 1 000 базовых величин (тридцать семь тысяч белорусских рублей). Кроме того, сроком на пять лет она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. 

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в Беларуси признано экстремистской организацией. 

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# Судебная система Беларуси # происшествия # Марина Золотова # Людмила Чекина

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