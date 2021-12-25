Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм?

Новости Беларуси. Католические верующие 25 декабря отмечают один из главных христианских праздников – Рождество. В каждом уголке страны есть свои традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Костел Святого Станислава в Могилеве в эти дни выглядит особенно торжественно. Его подножье укутано снежной ватой, а тропинки к святыне изрядно исчерчены следами. В ночь Божьего Рождения храм был переполнен людьми.

На протяжении дня прихожане продолжали идти в костел, чтобы проникнуться особой атмосферой, а еще познакомить детей с библейской историей, которая оживает у дверей святыни. Люди приходят задолго до богослужения.

Ольга К ротова, жительница М огилева: Мы дарим подарки, поздравляем, прощаем, если есть какие-то обиды, друг друга. Главное, что мы собираемся всей нашей полной семьей.

Ярослава Кондалева, жительница Могилева:

Сегодня очень ясный, светлый день, светит солнышко. Утренняя радость у меня, конечно, есть, потому что Рождение Иисуса Христа – это же большая радость.

Я приготовила подарки своей бабушке, маме, маленькому брату. Я хоть уже не ребенок, но я все равно верю в то, что когда-нибудь в Рождество случится у меня и моей семьи чудо, и я буду это очень сильно ждать.