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Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм?

25 декабря 2021 17:45
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Новости Беларуси. Католические верующие 25 декабря отмечают один из главных христианских праздников – Рождество. В каждом уголке страны есть свои традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Костел Святого Станислава в Могилеве в эти дни выглядит особенно торжественно. Его подножье укутано снежной ватой, а тропинки к святыне изрядно исчерчены следами. В ночь Божьего Рождения храм был переполнен людьми.

Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм?-1

На протяжении дня прихожане продолжали идти в костел, чтобы проникнуться особой атмосферой, а еще познакомить детей с библейской историей, которая оживает у дверей святыни. Люди приходят задолго до богослужения.

Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм?-4

Ольга Кротова, жительница Могилева:
Мы дарим подарки, поздравляем, прощаем, если есть какие-то обиды, друг друга. Главное, что мы собираемся всей нашей полной семьей.

Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм?-7

Ярослава Кондалева, жительница Могилева:
Сегодня очень ясный, светлый день, светит солнышко. Утренняя радость у меня, конечно, есть, потому что Рождение Иисуса Христа – это же большая радость.

Я приготовила подарки своей бабушке, маме, маленькому брату. Я хоть уже не ребенок, но я все равно верю в то, что когда-нибудь в Рождество случится у меня и моей семьи чудо, и я буду это очень сильно ждать.

Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм?-10

Юлия Шейко, жительница Могилева:
Гэта свята для нас адно з найгалоўнейшых у каталіцкім касцёле, якое мы вельмі чакаем. Таму вельмі радасна, што яно надышло. Любім яго, ходзім заўсёды ў касцёл. На пастарцы нам не атрымалася пабываць, алё сёння мы, канешне, з самай раніцы прыйшлі ў касцёл.

Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм?-13

Епископ Александр Яшевский во время Рождества: «Самы галоўны духоўны падарунак – гэта паяднацца паміж людзьмі». Читайте здесь.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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