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«Я испёк пряники дома». 5-летний мальчик из Гомеля рассказывает, как готовит с мамой имбирные пряники

25 декабря 2021 17:39
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Новости Беларуси. Католические верующие 25 декабря отмечают один из главных христианских праздников – Рождество. В каждом уголке страны есть свои традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные прихожане гомельского костела вместе с мамами готовят имбирные пряники, которые раздадут всем после ночной службы.

«Я испёк пряники дома». 5-летний мальчик из Гомеля рассказывает, как готовит с мамой имбирные пряники-1

Накануне праздника в гомельском костеле Рождества Девы Марии начинается волшебство. В приходском доме дети вместе с мамами готовят несколько сотен имбирных пряников. После того как глазурь застыла, их красиво упаковывают. Участвуют в процессе даже самые маленькие, например, пятилетний Феликс.

«Я испёк пряники дома». 5-летний мальчик из Гомеля рассказывает, как готовит с мамой имбирные пряники-4

Феликс Добриян, житель Гомеля:
Я испек пряники дома и пряничный домик на Рождество. Рождество это день рождения Иисуса. Я вырезал формы, красил глазурью много пряников, но потом у меня был перебор сладкого. Был маленький, я мешал маме, но теперь я помогаю, как взрослый.

«Я испёк пряники дома». 5-летний мальчик из Гомеля рассказывает, как готовит с мамой имбирные пряники-7

Самый юный помощник успевает все – и упаковать гостинцы, и украсить костел. Время подготовки к главному зимнему празднику католики называют Адвентом. Рождественский пост, в отличие от Великого, носит другой характер. Он полон той радости, когда ты ждешь особого гостя и нет времени отвлекаться на мелочи. Пряными сладостями и терпкой хвоей для многих прихожан пахнет Рождество.

«Я испёк пряники дома». 5-летний мальчик из Гомеля рассказывает, как готовит с мамой имбирные пряники-10

Юрий Савкин, житель Гомеля:
На Рождество накрывают стол, собираются всеми семьями, в костеле есть ночная служба. В это время костел преображается, становится красивым, а также всех прихожан ждут подарочки в виде вкусных пряничков. Пекут их уже не знаю сколько, давно. Традиция довольно древняя, я в нее вхожу еще с младенчества.

Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм, читайте здесь.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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