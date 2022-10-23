«Попытки нарушения воздушного пространства РБ – от 6 до 10 фактов». КГБ о шпионаже Украины на нашей границе

Самая напряженная ситуация на границе с Украиной. Кто бы мог подумать, что южный рубеж станет для нас таким опасным. Председатель Государственного пограничного комитета заявил: на белорусско-украинской границе сохраняется опасность провокаций и конфликтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность своих рубежей.

На неделе стало известно о задержании белорусскими чекистами украинского шпиона и двух завербованных им агентов. По заказу военной разведки Украины преступная группировка собирала информацию закрытого характера о деятельности наших силовых структур. А именно слежка за железнодорожными узлами, перемещение военных в приграничье, размещение комплексов РЛС и ПВО. Имея такие сведения, проще наносить ракетные удары и организовывать теракты. Украинцы хвастаются натовскими танками, а потом запугивают приграничных селян. Что еще рассказали местные?

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении. Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории. Ежедневно – попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь – от 6 до 10 фактов. Они пресекаются. Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны иностранных спецслужб, украинских. Нами задержан бывший военнослужащий, подполковник, фамилию сейчас называть не буду. Он работал на службу безопасности Украины, встречи проводились в том числе в Одессе, в других городах, на территории третьих государств. Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию, нами задержаны в других регионах страны.

С началом специальной военной операции в Украине южное и западное направления наших границ взяты под особый контроль. Союзная группировка войск, численность которой в Беларуси может доходить до 80 тысяч человек, несет службу в усиленном режиме. В небе дежурят российские МиГ-31К, на земле в дозоре – белорусские военнослужащие. Многоуровневая система блокпостов исключает возможность различного рода диверсий и провокаций. Проверка документов, автомобилей и их пассажиров – одна из задач подразделения под командованием старшего лейтенанта Конончука. Его ребята расположились вблизи деревни Ласицк Пинского района еще в середине июля. За это время на вверенном им участке обошлось без происшествий. Это ли не показатель уровня подготовки?

Евгений Конончук, командир мотострелковой роты:

Такие выходы не в первый раз. Обычно усиливаем западную границу с Польшей, с Литвой. На южные границы в первый раз поехали. Считаю, что это неплохо – опыт, солдаты чему-то научились, офицеры посмотрели, как, где и что. Здесь пограничники стояли все время, в последнее время это еще плюс к ним стали военные приставляться. Местные понимают, что в Украине такая ситуация, лучше здесь иметь какую-то подстраховку. Мы здесь находимся, чтобы мирные граждане находились в безопасности.

Об отношении к военному присутствию старлей Конончук и сам может сказать с позиции местного жителя, для него это знакомые края. Этот снимок, сделанный военкором информагентства «Ваяр», как раз с участием нашего героя. Так получилось, что усилить границу его отправили в деревню родной бабушки. В отчем доме он бывает каждую свободную минуту, правда, сейчас это большая редкость. Вся жизнь Нины Павловец прошла на полесском приграничье. Как и у многих здесь, по ту сторону забора остались далеко не чужие люди. С сестрой мужа она созванивается каждую неделю, только ни слова о политике. Иногда, чтобы описать действия украинских военных, просто не хватает слов.