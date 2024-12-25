Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Все должно быть прекрасно в человеке. И душа, и одежда, и мысли, и душевные порывы. И в стране прекрасный Президент. У нас так. Нам повезло.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики».
Здравствуйте. Потихоньку все начинают подводить итоги. 2024-й был большим, длинным, сложным, тяжелым. Продолжается украинский бой. И мне кажется, продолжится он и в 2025-м. Попробует Трамп усесться за переговоры или нет – слишком много судеб, слишком много оружия, слишком много исторической энергии спрессовалось там, в этих местах, Торецк и Часов Яр.
А бандеровцы в своем репертуаре – под прошлый Новый год они атаковали жилой дом в Белгороде. Теперь обстреливают «мирняк», как они называют, в Курской области. И до Казани, до жилого дома дотянулись. Бьют и бьют. Не жалеют западных дронов и ракет. И вместо подарков под елочку – похороны детей и стариков.
А вот для кого этот год был самым позорным – так это беглые наши, шальные императоры и императрицы. Если кто помнит, они там аж голосование проводили, кто из них более голый. Оказалось, все на ристалище прыгают абсолютно без ничего, только болтая бошками и причиндалами. И все. Жалкие люди, жалкое зрелище. 6 тысяч человек завлекли, да и то половина по служебной деятельности это делала от нас, так сказать.
Григорий Азаренок:
Пала в этом году Сирия. Очевидно, будут шатать Иран. Война на Ближнем Востоке приобрела библейские черты. Это когда говорят истребить всех: от младенца до старика. И мир молчит. Все, кроме нашего Президента. Он один может выйти на климатический саммит и сказать правду всем лицо: фигней вы здесь занимаетесь и лжете, а люди гибнут и гибнут, и гибнут.
Нас усиленно втягивали в войну. И летом этого года подошли к опасной черте. Мы знаем, что РДК зачем-то стоял, вооруженный до зубов, прямо на ленточке. Потом отошли. Поняли, что с Батькой шутки плохи. И с ядеркой, и теперь с «Орешником».
Григорий Азаренок:
За труд, за искренность, за красоту души белорусы заслужили бал. Красивый танец, простые парни – курсанты, простые девчонки – студентки-отличницы. Не машна, не кошель, не папкины деньги – пропуск туда, а светлая душа, прекрасные дела, искренность и огромное желание. И к ним обратился Президент.
Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодежи – собрали яркие моменты.
Григорий Азаренок:
Всех христиан, кто отмечает сегодня приход в мир Господа, с праздником! Православные, ждем, немного осталось. А сейчас за Президента, за красоту нашей страны, за ее волшебство – волшебный белорусский вальс.
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