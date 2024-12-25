Григорий Азаренок, СТВ:

Все должно быть прекрасно в человеке. И душа, и одежда, и мысли, и душевные порывы. И в стране прекрасный Президент. У нас так. Нам повезло.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики».

Здравствуйте. Потихоньку все начинают подводить итоги. 2024-й был большим, длинным, сложным, тяжелым. Продолжается украинский бой. И мне кажется, продолжится он и в 2025-м. Попробует Трамп усесться за переговоры или нет – слишком много судеб, слишком много оружия, слишком много исторической энергии спрессовалось там, в этих местах, Торецк и Часов Яр.

А бандеровцы в своем репертуаре – под прошлый Новый год они атаковали жилой дом в Белгороде. Теперь обстреливают «мирняк», как они называют, в Курской области. И до Казани, до жилого дома дотянулись. Бьют и бьют. Не жалеют западных дронов и ракет. И вместо подарков под елочку – похороны детей и стариков.

А вот для кого этот год был самым позорным – так это беглые наши, шальные императоры и императрицы. Если кто помнит, они там аж голосование проводили, кто из них более голый. Оказалось, все на ристалище прыгают абсолютно без ничего, только болтая бошками и причиндалами. И все. Жалкие люди, жалкое зрелище. 6 тысяч человек завлекли, да и то половина по служебной деятельности это делала от нас, так сказать.