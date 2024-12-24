Прямой эфир

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты

24 декабря 2024 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Дворце Независимости 24 декабря встречали особенных гостей – девушек в пышных вечерних платьях и кавалеров во фраках и мундирах. Всего несколько сотен юношей и девушек. Все они закружились в ритме вальса, но не только этого танца. Участие по традиции принял и Президент, но прежде Александр Лукашенко обратился к участникам новогоднего бала, а по сути ко всем белорусам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства говорил о нашем прошлом, настоящем и, конечно, будущем. Виктория Ходосок об очень красивой традиции суверенной Беларуси.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-2

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Именно так выглядит закулисье новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости. Кто-то делает фото на память, а кто-то еще успевает внести последние штрихи в свой наряд. И это только с виду кажется, что никто не волнуется.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-4

Скажите, волнуетесь? 
– Есть немножко такой мандраж, волнение. Но так, в принципе, уже привыкла лично я.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-6

Если сказать очень честно, волнение присутствует всегда.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-8

Когда репетируешь, то все как бы нормально. А когда выступаешь, то где-то все равно что-то может пойти не так.
– Вдруг за платье зацепишься.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-10

Даже кто не первый раз участвует, они все равно волнуются, все равно пытаются выучить и показать себя на все сто процентов.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-12

Так, в преддверии Нового года Дворец Независимости из площадки политической превращается в культурную. И эта красивая традиция – уже часть нашей истории. Попасть в ее летопись стремятся многие, но удается это лучшим из лучших. 24 декабря под сводами самого большого церемониального зала страны собрались порядка 330 участников. Это наша талантливая молодежь. Гордость не только для родителей, но и всей страны.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-14

Ангелина Авдеенко, студентка Полесского государственного университета:
Если честно, репетиции были ежедневные. Мы собирались после пар вечером и репетировали, но я могу сказать, это было в свое удовольствие.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-16

Анастасия Лавринчук, ведущая СТВ:
Сложно было совмещать работу и репетиции, потому что я оставила все выходные на дни репетиции. Получается такой нон-стоп режим в течение больше месяца, но оно того стоит.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-18

Марта Владычик, студентка Полесского государственного университета:
Объездили все салоны. Прекрасные платья были везде представлены. Я для себя выбрала самое удобное, самое красивое. 
– Парням проще с нарядом?
– Не знаю, как проще. Костюмов переменял я уйму, но выбрал для себя самый лучший.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-20

Сегодня они исключительно «дамы» и «господа». В роскошных вечерних платьях и деловых костюмах, с диадемами и цветами. Все до самых мелочей изящно. В эпоху Позднего Средневековья нас переносит в самом начале бала полонез. Он открывает программу сегодняшнего вечера. На импровизированный паркет выходят дебютанты. Среди них – Владислав Прищеп и Владислава Бондаренко. Ребята признаются, ответственность у них сегодня колоссальная…

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-22

Владислава Бондаренко, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка:
Это очень почетно, потому что на этом мероприятии будет глава государства и стоять первыми в колонне. Немножечко волнительно, потому что от нас многое зависит. Волнение немножко присутствует, но было много репетиций, поэтому мы готовы.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-24

В плотном рабочем графике, особенно в преддверии новогодних праздников, уже по сложившейся традиции на бал приезжает Президент. И по-человечески понимания, насколько все волнительно, подбадривает ребят.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-26

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы только не волнуйтесь, особенно мужики. Я вас понимаю, девушки, они схватывают танцы быстро, мужики помедленнее, но вы не волнуйтесь. Главное, что вы здесь. Главное, что вы не побоялись вместе со своими спутницами встать на этот, как там говорят, танцпол. И сегодня празднуете вместе этот праздник. Для меня очень важно, что вы прочувствовали этот праздник. Важно, чтобы прониклись особой атмосферой Дворца, символа нашей независимости. Посмотрели на Минск, может быть, из его окон. На своем примере увидели, что родная Беларусь – это страна возможностей.

Лукашенко – участникам республиканского бала: я пришел в большую политику с целью сохранить преемственность.

Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты-28

После выступления Президент и сам выходит на импровизированный паркет. Вальс сменяют краковяк, полька, бурре. Последний, кстати, в программе впервые. А еще галоп. Разучивали движения в перерывах между совещаниями и высшие должностные лица. В таком амплуа их нечасто увидишь. 

Новогодний бал – это время настоящей сказки, в которую хочется верить даже взрослым. И пусть она пройдет всего за пару часов, но какие останутся воспоминания! Как репетировали, переживали, искали наряды. Но не это самое важное. Да и это позади. Главное – все получилось!

# Бал # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Молодежь Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – участникам республиканского бала: я пришёл в большую политику с целью сохранить преемственность
24 декабря 2024 17:36

Лукашенко – участникам республиканского бала: я пришёл в большую политику с целью сохранить преемственность

В Академии управления предложили новые методики по работе с молодёжью в период выборов
24 декабря 2024 17:07

В Академии управления предложили новые методики по работе с молодёжью в период выборов

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях
24 декабря 2024 17:04

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях