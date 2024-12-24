Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что Президент сказал молодёжи – собрали яркие моменты

Во Дворце Независимости 24 декабря встречали особенных гостей – девушек в пышных вечерних платьях и кавалеров во фраках и мундирах. Всего несколько сотен юношей и девушек. Все они закружились в ритме вальса, но не только этого танца. Участие по традиции принял и Президент, но прежде Александр Лукашенко обратился к участникам новогоднего бала, а по сути ко всем белорусам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства говорил о нашем прошлом, настоящем и, конечно, будущем. Виктория Ходосок об очень красивой традиции суверенной Беларуси.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Именно так выглядит закулисье новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости. Кто-то делает фото на память, а кто-то еще успевает внести последние штрихи в свой наряд. И это только с виду кажется, что никто не волнуется.

– Скажите, волнуетесь?

– Есть немножко такой мандраж, волнение. Но так, в принципе, уже привыкла лично я.

– Если сказать очень честно, волнение присутствует всегда.

– Когда репетируешь, то все как бы нормально. А когда выступаешь, то где-то все равно что-то может пойти не так.

– Вдруг за платье зацепишься.

Даже кто не первый раз участвует, они все равно волнуются, все равно пытаются выучить и показать себя на все сто процентов.

Так, в преддверии Нового года Дворец Независимости из площадки политической превращается в культурную. И эта красивая традиция – уже часть нашей истории. Попасть в ее летопись стремятся многие, но удается это лучшим из лучших. 24 декабря под сводами самого большого церемониального зала страны собрались порядка 330 участников. Это наша талантливая молодежь. Гордость не только для родителей, но и всей страны.

Ангелина Авдеенко, студентка Полесского государственного университета:

Если честно, репетиции были ежедневные. Мы собирались после пар вечером и репетировали, но я могу сказать, это было в свое удовольствие.

Анастасия Лавринчук, ведущая СТВ:

Сложно было совмещать работу и репетиции, потому что я оставила все выходные на дни репетиции. Получается такой нон-стоп режим в течение больше месяца, но оно того стоит.

Марта Владычик, студентка Полесского государственного университета:

Объездили все салоны. Прекрасные платья были везде представлены. Я для себя выбрала самое удобное, самое красивое.

– Парням проще с нарядом?

– Не знаю, как проще. Костюмов переменял я уйму, но выбрал для себя самый лучший.

Сегодня они исключительно «дамы» и «господа». В роскошных вечерних платьях и деловых костюмах, с диадемами и цветами. Все до самых мелочей изящно. В эпоху Позднего Средневековья нас переносит в самом начале бала полонез. Он открывает программу сегодняшнего вечера. На импровизированный паркет выходят дебютанты. Среди них – Владислав Прищеп и Владислава Бондаренко. Ребята признаются, ответственность у них сегодня колоссальная…

Владислава Бондаренко, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка:

Это очень почетно, потому что на этом мероприятии будет глава государства и стоять первыми в колонне. Немножечко волнительно, потому что от нас многое зависит. Волнение немножко присутствует, но было много репетиций, поэтому мы готовы.

В плотном рабочем графике, особенно в преддверии новогодних праздников, уже по сложившейся традиции на бал приезжает Президент. И по-человечески понимания, насколько все волнительно, подбадривает ребят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы только не волнуйтесь, особенно мужики. Я вас понимаю, девушки, они схватывают танцы быстро, мужики помедленнее, но вы не волнуйтесь. Главное, что вы здесь. Главное, что вы не побоялись вместе со своими спутницами встать на этот, как там говорят, танцпол. И сегодня празднуете вместе этот праздник. Для меня очень важно, что вы прочувствовали этот праздник. Важно, чтобы прониклись особой атмосферой Дворца, символа нашей независимости. Посмотрели на Минск, может быть, из его окон. На своем примере увидели, что родная Беларусь – это страна возможностей. Лукашенко – участникам республиканского бала: я пришел в большую политику с целью сохранить преемственность.