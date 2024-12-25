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Вейпы могут навредить зрению вплоть до слепоты – врач-офтальмолог

25 декабря 2024 17:40
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. 

Вейпы могут навредить зрению вплоть до слепоты – врач-офтальмолог-2

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
На зрение влияет курение вейпов? 

Наталья Чайковская, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Да, влияет. Хочу рассказать о неочевидном вреде использования электронных сигарет. Так, на базе нашего отделения Республиканского центра офтальмологии поступала группа пациентов молодых без хронических заболеваний со специфическими осложнениями на глазном дне, которые проявлялись субгиалоидными кровоизлияниями. Когда мы начали разбираться, что же связывает этих людей, что у них общего, у всех в анамнезе было использование электронных сигарет. Несертифицированных, разумеется. Так вот, слепота – это та цена, которую вы готовы заплатить за использование, возможно, однократное так называемых вейпов.

# Курение в Беларуси

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