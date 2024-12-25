В 9 классе курит каждый пятый. Узнали статистику о курении вейпов среди детей

Татьяна Пронина, заведующая отделением международного научно-технического сотрудничества НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Начинают парить в начальной школе. И 10 % начинают это делать до 4 класса, это страшно. И те данные, о которых уже говорили гости в студии, это данные наших исследований. Я больше 20 лет в медицине, и 17 из них мы посвятили изучению потребления табака и новых продуктов: кальянов, электронных сигарет различного вида табака, жевательного, дыхательного и так далее.

Мы больше 12 тысяч детей опросили за последнее время. И это дети не только какой-то определенной локальной группы, это дети всей Республики Беларусь. Я вам хочу сказать, что снижение потребления сигарет в 5 раз за те 17 лет – это потрясающие данные. Это результат, конечно, согласованной глобальной политики, согласованной государственной политики всех ведомств, в том числе Министерства здравоохранения. Но, при том, что 5% детей курят электронные сигареты, 15% – это дети с 7-9 класса – курят электронные сигареты. То есть представьте, в три раза больше вейпят, чем курят обычные сигареты. И это дети с 7 класса. В 9 классе курят каждый пятый. Можете себе представить? И особо напрягает то, что нет полового деморфизма. Девчонки курят столько же, сколько и мальчики. В процентном отношении даже больше.