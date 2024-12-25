Народное гуляние «Рождественское сияние» развернулось у Дворца спорта

Ярко, музыкально и вкусно дали старт новогодним праздникам в столице. Хорошее настроение и улыбки на лицах зажгло «Рождественское сияние». Народное гулянье развернулось 25 декабря у Дворца спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Рождеством и наступающим Новым годом собравшихся поздравили артисты. Семьи с детьми, компании, туристы – частью праздника стали десятки человек. Не удивительно, ведь пройти мимо сказочной локации просто невозможно: под знакомые с детства мелодии так и тянет пуститься в пляс, а ноздри дразнят ароматы из домиков-шале.

Рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» предлагает блины, пампушки, традиционные драники и заморские деликатесы – выбор на любой вкус и кошелек. Что касается «зрелищ» – каждый день вплоть до старого Нового года на площадке у Дворца спорта будет царить праздничная атмосфера. С 26 декабря начнут показывать анимированную сказку «Волшебник Старого города, или тайна Троицкого предместья».

Настроение, конечно, должно быть. Сегодня праздник, как бы ни было – Рождество. Католическое оно, православное – мы все равно празднуем, для нас это праздник. А мы готовы, вот, пожалуйста, у нас все самое вкусное, готовы людей кормить и приносить им хорошее настроение.

Мы из Туркмении приехали с племянником. В Беларуси отлично, праздник хороший, все есть, красиво везде!

Очень замечательно организованно, очень хорошо, красиво поют, на беларускай мове, это вельмі прыемна. Угощения и запахи сами вселяют настроение, хочется уже праздник, чувствовать запах Нового года, ну и снега немножко добавить.