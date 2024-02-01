Азарёнок: я в шоке был, что мошенники сидели в центре Минска

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим будущее союза Беларуси и России, а также поговорим о зверствах, которые совершает киевский режим. В гостях обозреватель издательского дома «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я сегодня, честное слово, прифигел от того, что у нас некоторые такие смелые недобитки остались.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Я не поняла. Ты разбогател? Ты завидный жених теперь? Расскажи.

Григорий Азаренок:

Знаешь, змагары шутили: сто процентов фейк. Азаренок за полторы минуты никого не оскорбил. Это интересный такой взгляд.

Людмила Гладкая:

Разбогател не я, а обманывали людей мошенники. И сегодня Следственный комитет совместно с ГУБОПиКом МВД провели большую пресс-конференцию. Но я-то был уверен, что эти мошенники сидят за границей, в Украине, в Европе. Причем видео делала какая-то греческая компания. Греческий продакшн был. Но. Оказалось нет. Здесь сидят. 50 человек задержано. ГУБОПиК МВД рассказали совместно с комитетом рассказали, что накрыли эту шарашкину контору. Меня что поразило: они в центре Минска сидели.

Людмила Гладкая:

Но сидели недолго.

Григорий Азаренок:

Сотни потерпевших. Но блестящую операцию провели наши следователи совместно с ГУБОПиК МВД.

Людмила Гладкая:

Это пример хороший. Очередной вор будет сидеть в тюрьме. В Беларуси даже не надо пытаться заниматься мошенничеством, дурить людей.

Григорий Азаренок:

Я в шоке был, что они сидели у нас в центре Минска.

Людмила Гладкая:

Ребята, здесь не надо шутить с законом. Нарушил – сядешь.



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