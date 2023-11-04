Иван Кубраков: «Где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН»

Новости Беларуси. Экзамен на стойкость, мужество и силу духа. В Горанях прошли квалификационные испытания на право ношения черного берета. За почетный символ отличия боролись не только сотрудники ОМОНа, но и милиционеры патрульно-постовой службы со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 98 претендентов.
35-летие со дня образования ОМОН в Беларуси отметили аттестацией на черные береты.
На старт вышли 98 бойцов. Но обладателями высших знаков отличия стали только 87. Остальные получили травмы и были вынуждены сойти с дистанции. К слову, проходят такие испытания нечасто. Сегодня они были приурочены к 35-летию со дня образования отрядов милиции особого назначения ОВД Беларуси.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Служба нелегка, и она их будет испытывать на прочность не один раз, ведь отряды милиции особого назначения уже показали себя в самых тяжелых ситуациях, где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН. И никто никогда не сломался, никто никогда не стал на колени. Уверен, что это новое поколение также будет гордо нести звание белорусского ОМОНа.
Какие испытания прошли участники, чтобы получить заветный берет, смотрите в видео.