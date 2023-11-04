Иван Кубраков: «Где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН»

Новости Беларуси. Экзамен на стойкость, мужество и силу духа. В Горанях прошли квалификационные испытания на право ношения черного берета. За почетный символ отличия боролись не только сотрудники ОМОНа, но и милиционеры патрульно-постовой службы со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 98 претендентов.

На старт вышли 98 бойцов. Но обладателями высших знаков отличия стали только 87. Остальные получили травмы и были вынуждены сойти с дистанции. К слову, проходят такие испытания нечасто. Сегодня они были приурочены к 35-летию со дня образования отрядов милиции особого назначения ОВД Беларуси.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Служба нелегка, и она их будет испытывать на прочность не один раз, ведь отряды милиции особого назначения уже показали себя в самых тяжелых ситуациях, где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН. И никто никогда не сломался, никто никогда не стал на колени. Уверен, что это новое поколение также будет гордо нести звание белорусского ОМОНа.