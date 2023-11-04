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Ключи от арендных квартир получили военнослужащие в Осиповичах

04 ноября 2023 16:44
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В Осиповичах в торжественной обстановке 4 ноября военнослужащие получили ключи от квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключи от арендных квартир получили военнослужащие в Осиповичах-1

Их 72 в девятиэтажном арендном доме. Расположение очень удобное – рядом находится детский сад, магазины, строится школа, которую обещают сдать уже в 2024 году. Появление этого дома позволило обеспечить арендным жильем большинство военнослужащих Осиповичского гарнизона. В перспективе новоселы могут рассчитывать на приобретение жилья в собственность.

Ключи от арендных квартир получили военнослужащие в Осиповичах-4

Дмитрий Козловский, военнослужащий:
Очень рады такому предновогоднему подарку. Мы надеемся, что на Новый год мы уже полностью заселимся и будем встречать его в новой квартире.

Ключи от арендных квартир получили военнослужащие в Осиповичах-7

Александр Козел, военнослужащий:
Эмоции, конечно, не передать словами. Мы сразу не поверили, но когда нам уже показали дом, все рассказали, сказали, что нужно прийти и получить ключи, это были уже непередаваемые чувства и эмоции. И вот мы уже держим ключик от нашей квартиры.

Ключи от арендных квартир получили военнослужащие в Осиповичах-10

И сегодня же в Осиповичах открыли станцию обезжелезивания. Проблема качества питьевой воды для микрорайона «Северный» – а это половина города – стояла очень остро. Содержание железа в ней превышало норму в шесть раз. Все решилось в лучшую сторону благодаря проекту стоимостью 12 миллионов рублей.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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