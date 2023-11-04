Ключи от арендных квартир получили военнослужащие в Осиповичах

В Осиповичах в торжественной обстановке 4 ноября военнослужащие получили ключи от квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их 72 в девятиэтажном арендном доме. Расположение очень удобное – рядом находится детский сад, магазины, строится школа, которую обещают сдать уже в 2024 году. Появление этого дома позволило обеспечить арендным жильем большинство военнослужащих Осиповичского гарнизона. В перспективе новоселы могут рассчитывать на приобретение жилья в собственность.

Дмитрий Козловский, военнослужащий:

Очень рады такому предновогоднему подарку. Мы надеемся, что на Новый год мы уже полностью заселимся и будем встречать его в новой квартире.

Александр Козел, военнослужащий:

Эмоции, конечно, не передать словами. Мы сразу не поверили, но когда нам уже показали дом, все рассказали, сказали, что нужно прийти и получить ключи, это были уже непередаваемые чувства и эмоции. И вот мы уже держим ключик от нашей квартиры.