Ключи от арендных квартир получили военнослужащие в Осиповичах

В Осиповичах в торжественной обстановке 4 ноября военнослужащие получили ключи от квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Осиповичах в торжественной обстановке 4 ноября военнослужащие получили ключи от квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их 72 в девятиэтажном арендном доме. Расположение очень удобное – рядом находится детский сад, магазины, строится школа, которую обещают сдать уже в 2024 году. Появление этого дома позволило обеспечить арендным жильем большинство военнослужащих Осиповичского гарнизона. В перспективе новоселы могут рассчитывать на приобретение жилья в собственность.
Дмитрий Козловский, военнослужащий:
Очень рады такому предновогоднему подарку. Мы надеемся, что на Новый год мы уже полностью заселимся и будем встречать его в новой квартире.
Александр Козел, военнослужащий:
Эмоции, конечно, не передать словами. Мы сразу не поверили, но когда нам уже показали дом, все рассказали, сказали, что нужно прийти и получить ключи, это были уже непередаваемые чувства и эмоции. И вот мы уже держим ключик от нашей квартиры.
И сегодня же в Осиповичах открыли станцию обезжелезивания. Проблема качества питьевой воды для микрорайона «Северный» – а это половина города – стояла очень остро. Содержание железа в ней превышало норму в шесть раз. Все решилось в лучшую сторону благодаря проекту стоимостью 12 миллионов рублей.