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35-летие со дня образования ОМОН в Беларуси отметили аттестацией на чёрные береты

04 ноября 2023 16:52
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Новости Беларуси. Экзамен на стойкость, мужество и силу духа. В Горанях прошли квалификационные испытания на право ношения черного берета. За почетный символ отличия боролись не только сотрудники ОМОНа, но и милиционеры патрульно-постовой службы со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 98 претендентов.

35-летие со дня образования ОМОН в Беларуси отметили аттестацией на чёрные береты-1

Иван Кубраков: «Где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН». Подробнее.

Вместе с бойцами на старт вышел министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. С таким примером ударить в грязь лицом они просто не могли. И хотя маршрут был насыщен испытаниями, стартовавшие преодолели его достойно.

35-летие со дня образования ОМОН в Беларуси отметили аттестацией на чёрные береты-4

Илья Клейнов, сотрудник ОМОН:
Это была моя первая попытка. Я решил вложить в нее все, что у меня было. Это сложно описать, но мне в голову лезет одна фраза: вот говорят люди, что выше головы не прыгнешь. Но я считаю, что человек, который сдает и получает в руки черный берет, – эти люди смогли прыгнуть выше головы.

Какие испытания прошли участники, чтобы получить заветный берет, смотрите в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алина Мычко # Иван Кубраков # Фотофакт

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