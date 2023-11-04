35-летие со дня образования ОМОН в Беларуси отметили аттестацией на чёрные береты

Новости Беларуси. Экзамен на стойкость, мужество и силу духа. В Горанях прошли квалификационные испытания на право ношения черного берета. За почетный символ отличия боролись не только сотрудники ОМОНа, но и милиционеры патрульно-постовой службы со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 98 претендентов.

Вместе с бойцами на старт вышел министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. С таким примером ударить в грязь лицом они просто не могли. И хотя маршрут был насыщен испытаниями, стартовавшие преодолели его достойно.

Илья Клейнов, сотрудник ОМОН:

Это была моя первая попытка. Я решил вложить в нее все, что у меня было. Это сложно описать, но мне в голову лезет одна фраза: вот говорят люди, что выше головы не прыгнешь. Но я считаю, что человек, который сдает и получает в руки черный берет, – эти люди смогли прыгнуть выше головы.