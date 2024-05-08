Томаш Шмидт раскрыл правду о схемах Варшавы: «Чтобы выжить, я должен был убежать»

Он пошел наперекор польской власти, чтобы огласить правду. Томаш Шмидт, уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы, попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставаться честным с самим собой и при этом верить пропаганде президента Дуды он не в силах. Всю свою жизнь он посвятил служению принципам верховенства права, но сам стал жертвой идей новой европейской демократии, где нет места дружбе с Беларусью и Россией. И о своем решении он нисколько не жалеет.

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:

Я должен был убегать из страны ввиду своей собственной безопасности. Это были непосредственно угрозы, это была информация от моих друзей о том, что против меня готовится дело, что я в опасности. Чтобы выжить, я должен был убежать. Константин Герцев, СТВ:

Какие у вас политические взгляды, которые так напугали польское руководство? Томаш Шмидт:

Мои взгляды логичны. И они нормальны. Достаточно показать, что польский народ не негативно настроен по отношению к Беларуси, и сразу правительство в Варшаве впало в панику. Константин Герцев:

Как вы думаете, человек, который позади вас сейчас, фотография его, он уже знает о вас и о том, что вы сделали?