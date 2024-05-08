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Томаш Шмидт раскрыл правду о схемах Варшавы: «Чтобы выжить, я должен был убежать»

08 мая 2024 17:09
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Он пошел наперекор польской власти, чтобы огласить правду. Томаш Шмидт, уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы, попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставаться честным с самим собой и при этом верить пропаганде президента Дуды он не в силах. Всю свою жизнь он посвятил служению принципам верховенства права, но сам стал жертвой идей новой европейской демократии, где нет места дружбе с Беларусью и Россией. И о своем решении он нисколько не жалеет.

Томаш Шмидт раскрыл правду о схемах Варшавы: «Чтобы выжить, я должен был убежать»-1

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:
Я должен был убегать из страны ввиду своей собственной безопасности. Это были непосредственно угрозы, это была информация от моих друзей о том, что против меня готовится дело, что я в опасности. Чтобы выжить, я должен был убежать.

Константин Герцев, СТВ:
Какие у вас политические взгляды, которые так напугали польское руководство?

Томаш Шмидт:
Мои взгляды логичны. И они нормальны. Достаточно показать, что польский народ не негативно настроен по отношению к Беларуси, и сразу правительство в Варшаве впало в панику.

Константин Герцев:
Как вы думаете, человек, который позади вас сейчас, фотография его, он уже знает о вас и о том, что вы сделали?

Томаш Шмидт раскрыл правду о схемах Варшавы: «Чтобы выжить, я должен был убежать»-4

Томаш Шмидт:
100 процентов. И он не знает, что с этим сделать.

Константин Герцев:
То есть нам в ближайшее время от вас ждать каких-то сенсационных заявлений?

Томаш Шмидт:
Может, что-то будет.

Польские провластные медиа уже окрестили его предателем и мечтают о расправе. А иначе быть не могло. Томаш Шмидт – свидетель преступной судебной реформы, инициированной президентом Польши. Он поименно знает заговорщиков и исполнителей и готов пролить свет на мрачные схемы Варшавы.

Приговор президенту Дуде – в эфире итоговой программы «Неделя» на СТВ.

# Беларусь-Польша # общество # Константин Герцев

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