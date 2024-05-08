Томаш Шмидт раскрыл правду о схемах Варшавы: «Чтобы выжить, я должен был убежать»
Он пошел наперекор польской власти, чтобы огласить правду. Томаш Шмидт, уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы, попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оставаться честным с самим собой и при этом верить пропаганде президента Дуды он не в силах. Всю свою жизнь он посвятил служению принципам верховенства права, но сам стал жертвой идей новой европейской демократии, где нет места дружбе с Беларусью и Россией. И о своем решении он нисколько не жалеет.
Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:
Я должен был убегать из страны ввиду своей собственной безопасности. Это были непосредственно угрозы, это была информация от моих друзей о том, что против меня готовится дело, что я в опасности. Чтобы выжить, я должен был убежать.
Константин Герцев, СТВ:
Какие у вас политические взгляды, которые так напугали польское руководство?
Томаш Шмидт:
Мои взгляды логичны. И они нормальны. Достаточно показать, что польский народ не негативно настроен по отношению к Беларуси, и сразу правительство в Варшаве впало в панику.
Константин Герцев:
Как вы думаете, человек, который позади вас сейчас, фотография его, он уже знает о вас и о том, что вы сделали?
Томаш Шмидт:
100 процентов. И он не знает, что с этим сделать.
Константин Герцев:
То есть нам в ближайшее время от вас ждать каких-то сенсационных заявлений?
Томаш Шмидт:
Может, что-то будет.
Польские провластные медиа уже окрестили его предателем и мечтают о расправе. А иначе быть не могло. Томаш Шмидт – свидетель преступной судебной реформы, инициированной президентом Польши. Он поименно знает заговорщиков и исполнителей и готов пролить свет на мрачные схемы Варшавы.
Приговор президенту Дуде – в эфире итоговой программы «Неделя» на СТВ.