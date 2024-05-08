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Руководство и сотрудники Администрации Президента возложили цветы к монументу «Танк-освободитель»

08 мая 2024 17:09
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Новости Беларуси. В то время как на Западе пытаются исказить и переписать историю, уничтожают памятники советским войнам, в нашей стране бережно хранят правду о событиях 1940-х. В преддверии 79-й годовщины Великой Победы руководство и сотрудники Администрации Президента почтили память героев, отстоявших мир ценой собственной жизни. Цветы возложили к монументу «Танк-освободитель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство и сотрудники Администрации Президента возложили цветы к монументу «Танк-освободитель»-1

Т-34 одним из первых въехал в оккупированный Минск в июле 1944-го и стал символом освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Вслед за танками в город вошли пехотные части 31-й армии. Именно они избавили город от гитлеровцев, а бойцы водрузили красные флаги на крышу Дома правительства, Дома Красной армии и других освобожденных зданий.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Применительно к белорусам это уважение к Победе, воспоминания отцов, дедов и прадедов, которые положили жизни за то, чтобы мы жили в мирной и процветающей Беларуси, – это то, что глубоко внутри у каждого белоруса. Это даже не долг, это что-то необходимое, которое тобою движет. А не потому, что ты заглянул в какой-то учебник и там написано, что ты должен. Это отличает нас, белорусов, от многих других. Потому что та цена, которую заплатил белорусский народ, настолько высока, что уже в генетическом коде нашей нации.

Руководство и сотрудники Администрации Президента возложили цветы к монументу «Танк-освободитель»-4

Как отметил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, забвение трагических страниц Великой Отечественной войны – опасная тенденция. Память о тех людях, которые шли в бой, защищая свою Родину и мир в целом, не должна быть стерта из мировой истории.

# Великая Отечественная война # общество # Максим Рыженков

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