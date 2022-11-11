Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога

Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрый и сочный штрудель с яблоком и голубикой.
Ингредиенты:
Слоеное тесто
Яйцо – 1 шт.
Яблоко – 1-2 шт.
Сахар по вкусу
Голубика по вкусу
Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрый и сочный штрудель с яблоком и голубикой.
Ингредиенты:
Слоеное тесто
Яйцо – 1 шт.
Яблоко – 1-2 шт.
Сахар по вкусу
Голубика по вкусу
Тонко раскатаем тесто. Предварительно немножко присыпаем его мукой. Раскатываем тесто в тонкую прямоугольную форму. Толщина – примерно 3-4 миллиметра.
Приступаем к начинке. Нарезаем яблоки в произвольной форме и сразу выкладываем на тесто. Накладывайте яблоки ближе к краю теста. И присыпаем сахаром. Положим пару ягод голубики. Они придадут красивый розовый цвет яблокам.
А теперь смажем края яичной смесью – взбитым яйцом с небольшим количеством воды.
Накрываем половинкой теста начинку. Закрепим все края. А теперь нужно сделать так, чтобы шов оказался внизу штруделя.
Все края плотно закрыты. Перекладываем штрудель на противень. Смазываем его той же яичной смесью. Духовка предварительно разогрета. Отправляем штрудель запекаться.
Штрудель готов. Сервируем его на тарелку. Теплый штрудель лучше всего подавать с шариком мороженого. Украсим все голубикой. Завтрак готов.
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