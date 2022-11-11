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Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога

11 ноября 2022 12:34
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрый и сочный штрудель с яблоком и голубикой.

Ингредиенты:
Слоеное тесто
Яйцо – 1 шт.
Яблоко – 1-2 шт.
Сахар по вкусу
Голубика по вкусу

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога-1

Тонко раскатаем тесто. Предварительно немножко присыпаем его мукой. Раскатываем тесто в тонкую прямоугольную форму. Толщина – примерно 3-4 миллиметра.

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога-4

Приступаем к начинке. Нарезаем яблоки в произвольной форме и сразу выкладываем на тесто. Накладывайте яблоки ближе к краю теста. И присыпаем сахаром. Положим пару ягод голубики. Они придадут красивый розовый цвет яблокам.

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога-7

А теперь смажем края яичной смесью – взбитым яйцом с небольшим количеством воды.

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога-10

Накрываем половинкой теста начинку. Закрепим все края. А теперь нужно сделать так, чтобы шов оказался внизу штруделя.

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога-13

Все края плотно закрыты. Перекладываем штрудель на противень. Смазываем его той же яичной смесью. Духовка предварительно разогрета. Отправляем штрудель запекаться.

Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога-16

Штрудель готов. Сервируем его на тарелку. Теплый штрудель лучше всего подавать с шариком мороженого. Украсим все голубикой. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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