Штрудель с яблоком и голубикой. Рецепт простого пирога

Лена Климук, кулинар:

Приготовим быстрый и сочный штрудель с яблоком и голубикой. Ингредиенты:

Слоеное тесто

Яйцо – 1 шт.

Яблоко – 1-2 шт.

Сахар по вкусу

Голубика по вкусу

Тонко раскатаем тесто. Предварительно немножко присыпаем его мукой. Раскатываем тесто в тонкую прямоугольную форму. Толщина – примерно 3-4 миллиметра.

Приступаем к начинке. Нарезаем яблоки в произвольной форме и сразу выкладываем на тесто. Накладывайте яблоки ближе к краю теста. И присыпаем сахаром. Положим пару ягод голубики. Они придадут красивый розовый цвет яблокам.

А теперь смажем края яичной смесью – взбитым яйцом с небольшим количеством воды.

Накрываем половинкой теста начинку. Закрепим все края. А теперь нужно сделать так, чтобы шов оказался внизу штруделя.

Все края плотно закрыты. Перекладываем штрудель на противень. Смазываем его той же яичной смесью. Духовка предварительно разогрета. Отправляем штрудель запекаться.