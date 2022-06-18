Будет ясно, но не обойдётся без дождей с грозами. Чем удивит погода белорусов на предстоящей неделе?

Непостоянство белорусской погоды уже перестает удивлять. За считанные дни небывалый летний зной сменили прохлада и дожди. Этот июнь Беларусь проживет по более привычному сценарию, с дождями и легкой прохладой, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Начиная с понедельника, 20 июня, по стране ожидаются переменная облачность, а также дожди с грозами. Средняя температура воздуха составит +20 °С. К концу недели осадки усилятся. Погода будет преимущественно пасмурная. Столбик термометра опустится до +14 °С в дневное время суток и до +11 °С ночью. На севере страны осадки будут особенно сильными, однако воздух прогреется в среднем до +20 °С. На юго-западе страны будет теплее: там температура воздуха поднимется до +25 °С.

Погода в начале и до середины недели будет преимущественно ясная, с переменной облачностью, дождями и грозами. К концу недели погодные условия также ухудшатся. Будет отмечена преимущественно пасмурная погода с дождем.

В Риме +32 °C, в Москве +22 °C. О погоде в Европе на неделю с 20 по 26 июня читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.