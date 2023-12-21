В Минске проходит репетиция ежегодного бала молодёжи

Новости Беларуси. В преддверии Нового года Минск наполнился праздничной атмосферой. Иллюминация, зеленые красавицы и звуки вальса. Во всю идет подготовка одной из самых красивых традиций – новогоднего молодежного бала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изысканные па увидим в исполнении юных талантов – победителей олимпиад, успешных школьников и гимназистов. Все это под живую музыку симфонического оркестра. Ну а пока участники бала знакомятся с партнерами и оттачивают хореографическое мастерство. Среди приглашенных и воспитанники суворовского училища. Для ребят это не только передышка от привычных будней, но и шанс показать свои навыки.

Ярослав Майоров, воспитанник Минского суворовского военного училища: До этого у меня не было опыта участия в балах. Но в Минском суворовском училище мы с первого курса занимаемся хореографией, также у нас проходят уроки этики и эстетики. Перед балом я не волнуюсь.

В этом году Минское суворовское военное училище отметило 70-летний юбилей. За этот период его выпускниками стали 13 тысяч человек. Алые погоны – гордость для каждого суворовца. За пять лет обучения мальчишки проходят серьезную подготовку, большинство продолжают обучение в силовых вузах.

Сергей Уточкин, учащийся Минского суворовского военного училища:

Меня вдохновили на поступление в Минское суворовское военное училище два моих дяди. Они закончили военное училище и до сих пор являются военнослужащими. Больше всего в военном деле мне нравится дисциплина, точность. Я более склонен к точным наукам. В училище и уклон на математику больше, чем в обычной школе. Это еще одна причина, почему я пошел сюда. Ну и мне просто нравится.

Учащиеся суворовского изучают не только азы военного дела, но и разбираются в искусстве и танце. Ежегодно ребята выходят на паркет, чтобы внести свой вклад в сохранение танцевальной традиции.