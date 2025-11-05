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Новости по тегу #Валерий Герасимов

Лукашенко заслушал доклады глав Комитета госконтроля и МВД
05 ноября 2025 10:47

Лукашенко заслушал доклады глав Комитета госконтроля и МВД

Азарёнок: свободна держава, которой плевать, сколько стоит доллар. Такая держава – мы, такая держава – КНДР
27 апреля 2025 17:50

Азарёнок: свободна держава, которой плевать, сколько стоит доллар. Такая держава – мы, такая держава – КНДР

Групповой удар. ВС РФ ответили на обстрел ВСУ Ростовской области
20 декабря 2024 16:19

Групповой удар. ВС РФ ответили на обстрел ВСУ Ростовской области

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, сообщили в Генштабе РФ
18 декабря 2024 12:57

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, сообщили в Генштабе РФ

Герасимов: Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности
04 апреля 2024 11:23

Герасимов: Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
10 ноября 2023 08:58

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО
20 октября 2023 08:04

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО

Путин провёл спецсовещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
19 августа 2023 08:43

Путин провёл спецсовещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Киев хотел ударить по Крымскому мосту тремя ракетами С-200
10 июля 2023 08:42

Киев хотел ударить по Крымскому мосту тремя ракетами С-200

МО РФ: ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта
05 июня 2023 08:18

МО РФ: ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта

Главком ВСУ Залужный: начальник Генштаба ВС РФ Герасимов очень сильный противник
13 мая 2023 09:11

Главком ВСУ Залужный: начальник Генштаба ВС РФ Герасимов очень сильный противник

Главы Генштабов Беларуси и России обсудили военное сотрудничество
02 сентября 2020 13:31

Главы Генштабов Беларуси и России обсудили военное сотрудничество