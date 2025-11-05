Василий Герасимов доложил о результатах проведенной проверки в дорожной отрасли. Иван Кубраков сообщил главе государства об оперативной обстановке в стране и, в частности, о статистике преступности по линии уголовного розыска.
«И когда нам говорят, что мы европейская Северная Корея, я говорю: да! Да здравствует Северная Корея! Нужно больше Северной Кореи! Громче петь про Вождя! Оно не ему, а нам надо. Если хотим быть всегда свободными».
Удар был направлен на центр управления СБУ, на киевское конструкторское бюро «Луч» и на позиции зенитных ракетных комплексов Patriot.
Генштаб ВС России: ВС Украины потеряли в курском приграничье более 42 тысяч солдат.
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