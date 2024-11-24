Азарёнок: современный мир – это мир работорговцев, самых что ни на есть настоящих

Григорий Азаренок, СТВ:

Помните лозунг «Мы не рабы, рабы не мы»? Я вот к вам и пришел сегодня поговорить о рабстве. Здравствуйте, это программа «Слово и дело» и с вами Григорий Азаренок. Скажите, тема не актуальная? Отнюдь, дорогие. Давайте глянем официальную статистику. В настоящее время более 200 миллионов человек в мире стали жертвами современных форм рабства. Для сравнения, за 400 лет из Африки в Америку было выведено всего 12 миллионов рабов. Согласно данным Следственного комитета и МВД России, количество проданных в рабство россиян за последние три года выросло более чем в шесть раз. В Беларуси, слава Богу и Президенту, статистика минимальна. Вы представляете, современный мир – это мир работорговцев. Самых что ни на есть настоящих. Реальных, невымышленных. Вот так вот. А теперь к истокам. Согласно священному писанию, древний институт рабства был наказанием человеческому роду за предательство отца. Названо явление по имени одного из сыновей патриарха Ноя, Хама, который отрекся, возмутился отцовской наготой и предал ее огласке, осмеял своего отца.

Григорий Азаренок:

Никогда не предавай отца, родителя, Батьку – ни в какой ситуации. В рабство попадешь. Кстати, корень осуждения – хамство или рабство – праздность и празднословие. Скучно тебе, нефиг делать, надоела стабильность, демократии захотелось – получи рабство. Что же мы все вместе сделали в конце 1980-х? Уже говорили в этой программе про фильм «Покаяние Буладзе» как символ перестройки, когда выкапывают тело отца и выбрасываются скалы. Скучно стало? Джинсов и бургеров подавай немедля. Надоел Совок? Вот и началось наше вавилонское египетское пленение, и как Моисей, из него нас выводит Александр Лукашенко. Помню, в Академии искусств преподавала у нас историю молодая экзальтированная барышня. А нравы были, скажу я вам, самые, что ни на есть, либеральные. Как раз тогда прошла история с Киевским Майданом. На этой неделе была одиннадцатая годовщина того праздника жизни непослушания. И она тогда, вспомнив тупейший анекдот про гвозди, стулья и, может, так і трэба, сказала: «Вот поэтому украинцы и заживут. Они чуть что гэць, выйдут, выскочат, и у них дух свободный, вильный. Не то, что мы, мол, терпилы». И как она при таких взглядах терпела государственную зарплату, ума не приложу. Терпила, наверное. Но волнует меня сейчас другое. Украина в огне. В дыму. Во мраке. Людей лупят палками и дубцами, предварительно привязав к позорному столбу, к дереву. Рыскают по улицам дементоры ТЦК и нигде не дадут им отпора. Никакой Майдан не собирается. Коррупция стала в разы больше, а никакого «гэць» не слышно. Как стадо на убой ведут, великий народ, и не смеет он поднять голову. А потому что вместо Рохли Януковича пришли другие, иноязыческие власти.

Григорий Азаренок:

И держат они эту власть так, что никакому Пиночету не снилось. Чуть слово и на подвалы СБУ, где тебя на ремни порежут. И никакой пощады. И никто не смеет даже глаза на них поднять. Вот это и есть рабство. За миллиарды, за виллы, за кредиты продали целую страну. Продали с землей черноземной, со всеми предприятиями. Но не они сейчас волнуют. Зеленский и его клика – мясники. Они торгуют живым мясом. Они торгуют душами людскими. Это главный товар, который он предлагает Западу. И тот берет. Ох, не зря Владимир Путин однажды сказал, что это «цивилизация вампиров». Это не образ. Они питаются человеческим, славянским мясом. Кстати, slave – славянин – это раб по-английски. Во французском это слово звучит esclave. Тоже славянин. Скажете, преувеличиваю? Давайте их мыслителей почитаем, не поленимся. Лео Штраус. Немецко-американский политический философ, историк политической философии, культуролог. Работал в Чикагском университете, читал курсы по истории политической мысли. Никакой не маргинал, а очень даже уважаемый профессор. Цитата. Свой принцип лжи, то есть сокрытие тайной элитой истинных планов, Штраус объясняет тем, что «люди не будут рады, если узнают, что существует только одно естественное право – право высшего управлять низшим, право хозяина управлять рабом. Таким образом, ложь необходима, чтобы спасти меньшинство высших от плебейского большинства низших». Штраус назвал это учением о тирании, и для этого, по его мнению, необходимо иметь культуру лжи.

Григорий Азаренок:

Как вам сам термин? Культура лжи. О, они довели ее до виртуозности, до совершенства. Они крутят цифровые фокусы перед народами, расами и конфессиями, и миллионы, словно загипнотизированы, идут за звуком флейты и падают в пропасть. Посмотрели сериал про Голобородько, умилились, поверили и выбрали Голобородько. Ведь он так красиво говорил.