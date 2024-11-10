Азарёнок: нас из Союза просто вышвырнули, самый советский народ – но мы подняли красное знамя!
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы отпраздновали день Великой Октябрьской социалистической революции. Официально. На государственном уровне. Одни из бывшей советской семьи. И будем праздновать.
Здравствуйте, это программа «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок. Я пришел с вами поговорить.
И вроде бы официально наши родители и деды жили в атеистическом государстве. И колокола переплавляли, и расстреливали там крестные ходы из пулеметов. И скажу сразу: никакой даже самой маленькой симпатии у меня не вызывают бомбисты-террористы начала века, которые ради одного Столыпина на даче взорвали 300 человек. И те, кто сбросил в шахту великую княжну. И те, кто расстрелял и заколол штыками 14-летнего ребенка Алексея. И те, кто потопил в барже уже сдавшихся офицеров в Крыму. Вообще никакой симпатии. Но не глупее нас был, наверное, Александр Блок.
Так идут державным шагом,
позади голодный пес,
впереди с кровавым флагом,
и за вьюгой невидим,
и от пули невредим,
нежной поступью надвьюжной,
снежной россыпью жемчужной,
в белом венчике из роз
впереди Иисус Христос.
Батька на этой неделе вспомнил тех, кто этот праздник выбросил. Хулителей. Глумливых смехачей. Тех, кто любил и любит слова «совок», «колхозники» и мнит себя паном-шляхтичем, не докрутив свиньям хвосты.
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Григорий Азаренок:
А кто ж это были? Те, кто выбрасывал? Те, кто глумился над всем красным? Те, кто поносил все? От Чапаева и Буденного до несчастных дрожащих гэкачепистов? Революционеры с каторги? Узники ГУЛАГа? Нет, партийные пропагандисты. Познер – главный вещатель от СССР на США. Сахаров – создатель сталинской водородной бомбы. Евтушенко, который кричал до этого: «Уберите Ленина с денег – он для сердца и для души». Гайдар – редактор журнала «Коммунист». Павел Гусев, главред московского сексомольца, который делал карьеру в Союзе на доносах, профессора ленинградских и московских кафедр, обвалившиеся диссертациями о самом прогрессивном строе. И наконец о свержении идола коммунизма сказал человек, который еще шесть лет назад был кандидатом в члены политбюро ЦК. Тот, кто, будучи главой Свердловского обкома партии, снес Ипатьевский дом, где расстреляли царскую семью. Это вы-то, белогвардейцы? Это вы-то, задравшие штаны комсомольцы, поручики голицыны? Не смешите мои манжеты.
На заре перестройки вышел чудовищный фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. В его кульминации сын выкапывает из могилы тело собственного отца и выбрасывает со скалы. Это величайший грех. Это страшный запрет еще со времен греческой Антигоны – прах отца должен быть похоронен. Это и есть перестройка. Яковлев, главный ее идеолог, так и сказал: мы сломали хребет. Вы пробовали жить с переломанным хребтом? Вот это все – украинская война, крах рождаемости, деградация всего от образования до здравоохранения – это и есть жизнь с переломанным хребтом.
Как посмели вы бросать камни и мусор в страну Советов? Вы кидали этот мусор на могилу Зои. Она прокричала на виселице: «Нас 200 миллионов, всех не перевешаешь, Сталин придет!» Два миллиона человек вступили в партию во время войны. Это была партия расстрелянных, а люди шли. Вы бросили мусор в Талалихина и Гастелло. Вы назвали Матросова пьяным идиотом. Какой дурак, мол, закроет амбразуру грудью на трезвую голову? Вы назвали Стаханова «Стакановым». Вы издевались над шамкающим Брежневым, который чуть не погиб на новой земле и имел реальные боевые ранения. Вы глумились над всем святым. За этот грех вам никогда не будет ни прощения, ни покоя.
Григорий Азаренок:
Что касается Беларуси. Нас из Союза просто вышвырнули. Пинком под одно место. Самый советский народ. У нас был самый большой процент голосования за сохранение страны в марте 1991 года. Но на лихой пьяной тройке ухарь летел во власть. И красавица Белоруссия была ему неинтересна. Он вышвырнул ее на мороз. Но мы выбрали другое. Мы выбрали Президента, который не сжигал ни партийный, ни комсомольский билет. Мы выбрали того, кто на лацкане пиджака носил красно-зеленый значок. Депутата Верховного Совета БССР. И никогда его не менял. Мы подняли красное знамя.
Воинская часть считается расформированной, если потеряно боевое знамя. И когда в окружении роту уничтожают и остается всего один солдат, он обвязывает свои раны боевым знаменем под кителем и лесами и болотами выходит из окружения. Проносит его на окровавленном теле к своим. Знамя вновь разворачивают, собираются новые бойцы, и часть снова вступает в бой. Мы стали тем солдатом, кто на себе вынес это знамя. Красное знамя.
И ведь правду пели в советской песне. «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить». Беларусь еще умеет так любить. Беларусь еще не променяла свою великую любовь, свое первородство на чечевичную похлебку. Родник этой любви – линия Сталина. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое Отечество, республику мою, пою мою республику и моего Президента. С праздником!