Азарёнок: нас из Союза просто вышвырнули, самый советский народ – но мы подняли красное знамя!

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы отпраздновали день Великой Октябрьской социалистической революции. Официально. На государственном уровне. Одни из бывшей советской семьи. И будем праздновать. Здравствуйте, это программа «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок. Я пришел с вами поговорить. И вроде бы официально наши родители и деды жили в атеистическом государстве. И колокола переплавляли, и расстреливали там крестные ходы из пулеметов. И скажу сразу: никакой даже самой маленькой симпатии у меня не вызывают бомбисты-террористы начала века, которые ради одного Столыпина на даче взорвали 300 человек. И те, кто сбросил в шахту великую княжну. И те, кто расстрелял и заколол штыками 14-летнего ребенка Алексея. И те, кто потопил в барже уже сдавшихся офицеров в Крыму. Вообще никакой симпатии. Но не глупее нас был, наверное, Александр Блок. Так идут державным шагом,

позади голодный пес,

впереди с кровавым флагом,

и за вьюгой невидим,

и от пули невредим,

нежной поступью надвьюжной,

снежной россыпью жемчужной,

в белом венчике из роз

впереди Иисус Христос. Батька на этой неделе вспомнил тех, кто этот праздник выбросил. Хулителей. Глумливых смехачей. Тех, кто любил и любит слова «совок», «колхозники» и мнит себя паном-шляхтичем, не докрутив свиньям хвосты. Лукашенко: Европа вся ориентируется на социализм, но когда-то об это вытирали ноги. Подробнее.

Григорий Азаренок:

А кто ж это были? Те, кто выбрасывал? Те, кто глумился над всем красным? Те, кто поносил все? От Чапаева и Буденного до несчастных дрожащих гэкачепистов? Революционеры с каторги? Узники ГУЛАГа? Нет, партийные пропагандисты. Познер – главный вещатель от СССР на США. Сахаров – создатель сталинской водородной бомбы. Евтушенко, который кричал до этого: «Уберите Ленина с денег – он для сердца и для души». Гайдар – редактор журнала «Коммунист». Павел Гусев, главред московского сексомольца, который делал карьеру в Союзе на доносах, профессора ленинградских и московских кафедр, обвалившиеся диссертациями о самом прогрессивном строе. И наконец о свержении идола коммунизма сказал человек, который еще шесть лет назад был кандидатом в члены политбюро ЦК. Тот, кто, будучи главой Свердловского обкома партии, снес Ипатьевский дом, где расстреляли царскую семью. Это вы-то, белогвардейцы? Это вы-то, задравшие штаны комсомольцы, поручики голицыны? Не смешите мои манжеты. На заре перестройки вышел чудовищный фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. В его кульминации сын выкапывает из могилы тело собственного отца и выбрасывает со скалы. Это величайший грех. Это страшный запрет еще со времен греческой Антигоны – прах отца должен быть похоронен. Это и есть перестройка. Яковлев, главный ее идеолог, так и сказал: мы сломали хребет. Вы пробовали жить с переломанным хребтом? Вот это все – украинская война, крах рождаемости, деградация всего от образования до здравоохранения – это и есть жизнь с переломанным хребтом. Как посмели вы бросать камни и мусор в страну Советов? Вы кидали этот мусор на могилу Зои. Она прокричала на виселице: «Нас 200 миллионов, всех не перевешаешь, Сталин придет!» Два миллиона человек вступили в партию во время войны. Это была партия расстрелянных, а люди шли. Вы бросили мусор в Талалихина и Гастелло. Вы назвали Матросова пьяным идиотом. Какой дурак, мол, закроет амбразуру грудью на трезвую голову? Вы назвали Стаханова «Стакановым». Вы издевались над шамкающим Брежневым, который чуть не погиб на новой земле и имел реальные боевые ранения. Вы глумились над всем святым. За этот грех вам никогда не будет ни прощения, ни покоя.