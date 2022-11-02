Музей боевой славы в 120-й минской школе посетили воспитанники военно-патриотического клуба

Новости Беларуси. Сохранить историческую правду и не допустить возрождения фашистской идеологии в современном мире. О страданиях белорусского народа в годы Великой Отечественной войны рассказывает музей боевой славы в 120-й минской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 ноября экспозицию увидели воспитанники военно-патриотического клуба и учащиеся старших классов. На протяжении 40 лет здесь бережно хранят память о мужестве и героизме. Каждый экспонат – частичка личной истории тех, кто спасал человечество от коричневой чумы. В 2022 году фонд пополнили десятки новых артефактов. Часть из них передана Генеральной прокуратурой. Это фотографии, фронтовые письма, личные вещи, в том числе из материалов уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Александр Кулаковский, прокурор Заводского района Минска:

Тот факт, что такие места посещаются школьниками, в том числе в период каникул, говорит о том, что мы находимся на правильном пути, и о том, что наша работа находит отклик среди молодежи. Таким образом у детей формируется правильное понимание тех событий. Мы не позволяем переписать историю и исказить исторические факты.

Денис Гордиюк, директор средней школы № 120 Минска:

Музей используется не только для экскурсий. Здесь проводят и внеклассные мероприятия, уроки мужества, уроки истории. Потенциал музея большой, и его используют по полной.