Приехали в одной курточке и туфлях. Как украинским беженцам помогли в Беларуси?

Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Филькова, заместитель председателя Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Мы сейчас очень плотно работаем с беженцами из Украины, начиная с февраля 2022 года. Их много, и они приходят каждую среду за помощью к нам в организацию. Мы делаем для них не только не только гуманитарную помощь, но и стараемся их сообщества как-то организовать, чтобы они друг с другом общались, друг друга поддерживали. В этом общении я очень часто слышу от них, как они восхищаются белорусами. Потому что, приехав сюда, просто в одной курточке и туфлях – когда тебе на завтра все соседи, которые вокруг тебя жили, приносят все, что нужно для жизни – от сковородки до теплого пальто и шапки, они просто восхищены нашей такой ментальностью. Говорят: «Куда бы мы не обратились, нас везде принимают и действительно помогают». От души это делается. Люди чувствуют, что это не за что-то, а просто так. Просто, чтобы поддержать.