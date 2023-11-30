Помогла десяткам котов и собак, забрав их с улицы. О спасении бездомных животных рассказала волонтёр

Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы спасли 150 бездомных животных. Расскажите, какое максимальное количество животных у вас было? Приносит ли это вам какое-то удовольствие, назовем это так, расскажите, поделитесь.
Светлана Гарист, волонтер:
На самом деле 150 животных – это только на данный момент у меня. За восемь лет моей волонтерской деятельности их, конечно, можно до тысячи довести. То есть это около 500 животных, которые нашли дом. Я думаю десятки животных, которым я помогла травмированным, забрав их с улицы. Потому что если сбивают кота либо собаку на улице, поверьте мне, многие просто едут дальше и даже не убирают тело с дороги. Это были также животные, которые потеряшки. Они потерялись на улице, я разместила объявление в группах – нашли дом. Помогала со стерилизацией животных пенсионерам, инвалидам. То есть, если в сумме так посчитать, я думаю, что тысяча животных будет. На данный момент у нас есть дом, появился уже за последние два года, где эти все животные у меня проживают на передержке до поиска постоянной семьи.
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