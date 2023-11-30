Помогла десяткам котов и собак, забрав их с улицы. О спасении бездомных животных рассказала волонтёр

Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы спасли 150 бездомных животных. Расскажите, какое максимальное количество животных у вас было? Приносит ли это вам какое-то удовольствие, назовем это так, расскажите, поделитесь.