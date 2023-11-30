Молодожёны просят дарить не цветы, а корм для животных. Вот как неравнодушные белорусы помогают волонтёрам

Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы как собираете средства на содержание ваших животных? Приходилось ли вам сталкиваться с недоверием, может быть, со стороны тех, кто готов помочь?
Светлана Гарист, волонтер:
Что касается недоверия, это было просто сплошь и рядом. Первые, наверное, три-четыре года это было ужасно сложно морально принять, что люди не верят. Обвиняли бог весть в чем. Когда ты неофициальная организация, я просто сама по себе, обычные человек, то, конечно же, могут у людей возникнуть вопросы. Но на данный момент у меня в Instagram есть группа «Пес и кот», где о всей помощи, которую мне оказывают, либо помощи, которая мне нужна, я сама пишу. Сейчас очень модно, популярно у молодоженов, когда они проводят церемонию бракосочетания, заявлять гостям, чтобы они не дарили им цветы, а дарили деньги либо корм животным. У нас уже за два года пять свадеб оказали помощь моему приюту. Вчера буквально 800 рублей пара из Мозыря перечислила на счет клиники сразу. Понятно, что у людей не возникнет никаких вопросов. Клиника – все официально. Люди помогают на лечение. Кто-то помогает прямо в клинику на счет, кто-то помогает на «голодный телефон» – у волонтеров популярно. Кто-то помогает сразу кормом или пеленками. То есть все, что необходимо, кто-то привозит.
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