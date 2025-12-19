Путин без иронии назвал Зеленского талантливым артистом

Президент РФ Владимир Путин назвал главу Украины Владимира Зеленского талантливым артистом, подчеркнув, что говорит об этом без иронии, и вспомнил его предыдущие работы в кино. Об этом пишет РИА Новости.

«Он же артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии, мы знаем это по его фильмам в прежние времена», – сказал российский лидер.

Данные слова прозвучали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совмещает в себе прямую линию и ежегодную пресс-конференцию.

Фото: kremlin.ru