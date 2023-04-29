Азарёнок: Президент делает всё, чтобы мир удержать. Чтобы у вас сейчас были шашлыки и выходные, а не похороны

Беларусь готовится к длинным майским праздникам. А в Донбассе не стихает гром войны. 28 апреля нацисты убили по меньше мере семь человек в центре мирного города Донецка, среди погибших есть ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» о том, кто убивает, а кто спасает детей.

Григорий Азаренок, СТВ:

В этот век, когда наш быт расстроен,

Ты схватился с многоликим злом,

Ты владел нерукопашным боем,

Ты сражался духом и стихом. Посмотрите в лицо ребенку.

Пришла ко мне подружка, и мы играли с ней.

И вот одна игрушка вдруг приглянулась ей.

Лягушка заводная,

веселая, смешная.

Мне скучно без игрушки, любимая была.

Но все же я подружке лягушку отдала.

Григорий Азаренок:

Вчера ее убили.

Взрывы, прилеты, было пять штук, я побежал сюда, потому что дым пошел. И услышал вот автобус. Я прибежал, он уже горит, там люди сгоревшие. Первая воронка, вторая, прилетело именно в автобус. В автобус сдетонировал снаряд, потому что воронки нет, именно снаряд. Ребята говорят, что три туда дальше прилетело. Суть не в том, куда они целятся? Они что, целились даже в наших пацанов, которые лежат в травматологии? Вы уроды, придурки конченые. Если вы, твари, так делаете, то мы будем вас так же уничтожать. Не то что в плен вас не хотим брать, а теперь и не будем брать. Будем уничтожать до последнего правнука. Вы все сгорите в аду.

– Вы не видели, кому-то удалось спастись или все…

– Брат, очень глупый вопрос. Посмотри в автобус. Там шанса спастись ни одного нет. Там все сгорели заживо.

– Говорят, что водитель выжил.

– Я подбежал, уже были скорые, я не видел. Очевидцы говорят, которые вдалеке были, что это РСЗО, которая противопехотная, где-то сработала. Потому что осколочная, что вниз и здесь работала, – по людям, которые шли. Их забрала скорая. Этого я уже не видел, видел, что людей забирали. Те, кто находился в автобусе, шансы выжить – нулевые.

– Вы видели этот прилет?

– Я услышал, не видел.

– Я смотрю, у вас руки грязные, вы что-то делали, помогали?

– Конечно, помогал, я прибежал. Я думал, кто-то живой, шансов нет, нулевые. Жалко ребенка, ребенку по останкам лет шесть-семь. Максимум восемь лет. Маленький ребенок, только жить начал. Ну, Зеля, вешайся!

Григорий Азаренок:

Прямой наводкой из РСЗО. В городе Донецке. Она родилась в 2015 году. В 2022 году сгорела заживо. В центре города, по которому лупят ракетами и снарядами. Зеля, гнида ты наркоманская, жалкий актеришко, ты не читал пушкинского Годунова. И мальчики кровавые в глазах. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Все те, у кого есть пятилетняя дочь и сын. Оторвитесь от комфортной, солнечной белорусской весны. Не побоюсь этого сказать: прикиньте на себя. Вот ребенка нет. В одну секунду. Все. Жить вам больше не хочется. Смысла не будет. Убит ребенок. Убит за старого маразматика Бидона и его извращенца сына, убит за Камалу Харрис и ее подряды, убит за лживую зализанную маслами улитку Блинкена, за поганый доллар, за придурка Шольца, за старухоизвращенца Макрона, за существо с лицом задницы Дуду. Прикиньте это на себя. И от этого вас спас. Спас один человек – Президент. Глубинный народ чувствует это. Лукашенко: шальных там хватает, но это не значит, что кто-то собирается к нам войной идти. Подробности здесь.

Григорий Азаренок:

Но спас он не только одного конкретного вашего ребенка. Он и сейчас в ежедневном режиме спасает тысячи детей. Их оттуда, из-под этих обстрелов, из-под свиста «Градов» и «Ураганов», привозят сюда. На две недели. На две недели чуда. На две недели счастья. На две недели Беларуси. И за это мировой фарисейский бомонд говорит: виновен. Виновен. Судить. Убить. Растоптать. Уничтожить. Они хотят трупов детей. Они хотят выливать из них кровь. Они хотят их жрать. Они хотят перенести их жизни в свои 100-летние одряхлевшие тела. ПАСЕ, ареопаг мрази и грязи, ходячая стухшая ублюдочность, они хотят судить нашего Президента за жизнь и спасение детей. Вот в таком мире мы живем. Григорий Азаренок:

В этот день, когда трясет державу

Гнев небес, и слышен плач и вой,

Назовут друзья тебя по праву

Ветераном третьей мировой.

Григорий Азаренок:

И он делает все, чтобы этот мир сохранить. Удержать. Чтобы у вас сейчас были шашлыки и выходные, а не похороны. Вы за это орали: «Уходи!» Он не ушел. Вы живы. В ноги ему кланяйтесь, каждый день молите о прощении. Иначе карма достанет. Как вот ее.

Ракета попала в наш дом, мы все в крови, я не знаю… Все стекла выбило. Тут спали дети. Я вас ненавижу!

Григорий Азаренок:

Ну что, киянка, разнылась, разлилась, як днепровска круча. А вот она. С накачанными губами а-ля «я конченое дурососущее отверстие» предлагает всем покушать. Русское немовля варит в кастрюльке. Ну что, ведьма поганая, як їжа, як обід, як справа? Жри, тварь.