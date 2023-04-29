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В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики

29 апреля 2023 15:45
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Народный барометр уверенно скажет: похолодание пришло к нам вместе с цветением косточковых, да и грозы в начале мая давно признанная классика. Так чего же ждать от первой недели мая? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

Белорусам придется вновь ощутить похолодание. Почти вся предстоящая неделя пройдет дождливо. Средняя температура воздуха по стране будет +12...+14 °C в начале недели и +7...+9 °C к ее концу. Самый низкий температурный показатель ожидает жителей республики в четверг и пятницу (4 и 5 мая). Ветер северный до 6 м/с. 

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В Москве +16°С, в Мадриде до +27°С. О погоде в Европе на неделю с 1 по 7 мая читайте здесь.

В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики-1

В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики-3

В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики-5

В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики-7

В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики-9

В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики-11

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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