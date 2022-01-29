Пустовой: Президент дал чёткий посыл миру. Ведомство Макея готово к диалогу, а ведомство Хренина готово отстоять страну

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Евгений Пустовой не только снял купюры с политики галстуков, но призвал раздеваться и работать, как в известном мерче от Президента. Какие еще тезисы из обращения к народу и парламенту стоит внимательно изучить?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Раздеваемся и работаем. Ну, с вашего позволения, я оставлю на себе пиджак. Галстук уже снял. Ну да, это уже архаичный мерч Первого. Не потому что неактуальный, а потому что Лукашенко прям изобилует новым посылами. Дизайнерам «Беллегпрома» можно отдыхать. Только переводи месседжи главы государства в мерчи, и все. Не все, а только начало. Направления заданы – идем дальше. «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой.

Змагарскае спадарства, я предлагаю все это заесть шоколадом «Президент». Он стресс устраняет. В продаже я нашел 78-процентный. Но вы можете поискать и 85-процентный. Ради этого хотя бы сходите на референдум. Я думаю, в буфетах обязательно с таким процентом будет. Приятного аппетита. Вернее, просмотра. Александр Лукашенко: я шоколад «Президент» изобрел, чтобы вам было немножко слаще, понимая мою жесткую политику. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Горький, зато полезный. Горький, зато без примесей. И точно не приторно-сладенький. Горько и правдиво, как у нашего Президента. Ну что, Лукашенко все тот же. Открыт людям и смел в заявлениях. Батька. Как-то помню, на одном из подходов к журналистам глава государства рассказал о своей юношеской мечте. Стать журналистам. И без диплома журфака БГУ он отменный спикер. Это от природы, это харизма. Исторического масштаба. Подробности смотрите тут.

Евгений Пустовой:

Не впервые власть советуется с народом по самым важным вопросам. Так всегда в диктатурах. А что касается европейских демократий, то в них наш Президент не разбирается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я же диктатор. Мне трудно понимать демократию. Но это один из элементов демократии.

Евгений Пустовой:

Социальное государство – таким было и таким останется даже после принятия новой редакции Конституции. Это принципиальная позиция Лукашенко, как и то, что каленым железом продолжат выжигать коррупцию. Именно это неистребимое явление человеческой алчности государства превращает в колониальные территории.