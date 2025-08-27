Вольфович: всё, что мы делаем в системе военпрома, нацелено не на угрозу соседям, а на защиту нашей страны

Александр Вольфович в Оршанском районе оценил ситуацию на одном из стратегических предприятий, входящих в систему Государственного военно-промышленного комитета. В условиях турбулентной международной обстановки Беларусь, занимающая центральное положение в Европе, оказывается под воздействием глобальных конфликтов и негативной риторики сопредельных государств. Однако наша страна не стремится к милитаризации.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Все это, что мы сегодня делаем в системе военпрома, нацелено не на угрозу соседям, а на защиту наших национальных интересов, на защиту нашей страны, на обеспечение мира и безопасности наших граждан. Мы никому не угрожаем, но мы готовимся каждый день к защите своей страны, к защите своего суверенитета, территориальной целостности, то, что наши деды 80 лет назад добыли, достигли с оружием в руках, освободив нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому мы это очень ценим, исторический опыт, воспитываем детей своих.

Собственные образцы военной техники необходимы для защиты национального суверенитета. В этом направлении уже сделано много. За последние пять лет Беларусь, осваивая ракетостроение как новую отрасль, смогла создать производство с нуля и подготовить квалифицированных специалистов. Кроме того, имеются новые идеи для дальнейшего развития. Президентом поставлены конкретные задачи, над реализацией которых предстоит активно работать.