На базе Университета гражданской защиты МЧС прошло выездное заседание Совета Палаты представителей

Развитие Национальной школы подготовки спасателей-пожарных, системы МЧС в современных условиях, совершенствование правового регулирования общественных отношений в данной сфере – эти вопросы были в центре внимания участников выездного заседания Совета Палаты представителей Национального собрания. Оно впервые прошло в таком формате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках подготовки к рассмотрению нормативного документа «Об изменении законов по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям» депутаты ознакомились с оснащением Университета гражданской защиты МЧС. Здесь проходят подготовку будущие офицеры-спасатели. Их учат не только тушить пожары, но и оказывать помощь при ДТП, ликвидировать разлив опасного химического вещества, участвовать в операциях с применением альпинистского снаряжения. Депутатский корпус ознакомился с современной техникой, которая находится в распоряжении подразделений МЧС.

Законопроект, который касается деятельности подразделений и органов МЧС поступил в Палату представителей в июне. К изучению новелл подключилась комиссия по национальной безопасности Палаты представителей.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Одной из новел, которая предусматривается законопроектом, это финансирование подразделений и органов по чрезвычайным ситуациям. Это финансирование будет снято с бюджетов областей и будет финансироваться только из госбюджета. Поэтому мы в тесном взаимодействии с комиссией по бюджету и финансам Палаты представителей организовали эту работу, предупредили их для того, чтобы эта норма была учтена при формировании бюджета на 2026 год.

Депутаты намерены предоставить законопроект на рассмотрение в первом чтении в Овальном зале на открытии третьей сессии 16 сентября.