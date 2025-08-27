Прямой эфир

В Мумбаи обрушился жилой дом – как минимум два человека погибли

27 августа 2025 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум два человека, в том числе ребенок, погибли при обрушении четырехэтажного жилого дома в пригороде индийского Мумбаи. Еще 9 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мумбаи обрушился жилой дом – как минимум два человека погибли-2

Это лишь предварительные данные. Не исключено, что количество жертв и пострадавших может возрасти, так как на месте ЧП развернута масштабная поисково-спасательная операция. Из-под завалов смогли достать 11 человек, однако там еще могут оставаться люди. 

В Мумбаи обрушился жилой дом – как минимум два человека погибли-4

Индурани Джакхар, мэр города Палгар (Индия):
По имеющимся у нас данным, по меньшей мере еще 10 человек находятся под обломками. По мере поступления дополнительной информации мы сможем составить окончательный список людей, оказавшихся под завалами. Мы постараемся завершить спасательные работы к закату. 

Все произошло поздно вечером, когда большинство жильцов уже спали. Одна из стен рухнула на соседний жилой дом. Спасатели и эксперты обследуют район, чтобы определить серьезность повреждений. 

# Индия # Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на Камчатке
27 августа 2025 13:49

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на Камчатке

Польша увеличит военные расходы до рекордного уровня
27 августа 2025 10:58

Польша увеличит военные расходы до рекордного уровня

В Австралии перевернулся школьный автобус – есть жертвы
27 августа 2025 10:54

В Австралии перевернулся школьный автобус – есть жертвы