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Будет ли «омикрон» последним и как переносят новый штамм дети? Анонс интервью с Дмитрием Пиневичем

29 января 2022 18:13
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Новости Беларуси. Что будет с ковидными надбавками для медиков? Как переносят новый штамм дети? И станет ли омикрон последней буквой «коронного алфавита»?

Будет ли «омикрон» последним и как переносят новый штамм дети? Анонс интервью с Дмитрием Пиневичем-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Штамм-омикрон последний – это достаточно большое количество заболевших с гораздо меньшей патогенностью. И поэтому совершенно подходы становятся иными.

Справку о здоровье белорусов от министра здравоохранения смотрите 30 января в программе «Неделя» на СТВ.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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