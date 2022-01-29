Будет ли «омикрон» последним и как переносят новый штамм дети? Анонс интервью с Дмитрием Пиневичем

Новости Беларуси. Что будет с ковидными надбавками для медиков? Как переносят новый штамм дети? И станет ли омикрон последней буквой «коронного алфавита»?
Новости Беларуси. Что будет с ковидными надбавками для медиков? Как переносят новый штамм дети? И станет ли омикрон последней буквой «коронного алфавита»?
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Штамм-омикрон последний – это достаточно большое количество заболевших с гораздо меньшей патогенностью. И поэтому совершенно подходы становятся иными.
Справку о здоровье белорусов от министра здравоохранения смотрите 30 января в программе «Неделя» на СТВ.