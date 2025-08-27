Синявский: система подготовки спасателей-пожарных комплексная и многоуровневая

В рамках подготовки к рассмотрению нормативного документа «Об изменении законов по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям» депутаты ознакомились с оснащением Университета гражданской защиты МЧС. Здесь проходят подготовку будущие офицеры-спасатели. Их учат не только тушить пожары, но и оказывать помощь при ДТП, ликвидировать разлив опасного химического вещества, участвовать в операциях с применением альпинистского снаряжения. Депутатский корпус ознакомился с современной техникой, которая находится в распоряжении подразделений МЧС.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Показать во всей красоте профессию спасателя. Ее лучше, чем в Университете гражданской защиты, на самом деле, комплексно увидеть нигде невозможно. Почему? Потому что сама система подготовки специалистов, во-первых, комплексная, во-вторых, многоуровневая и, третье, практикоориентированная. Вот это очень важный момент, который, на мой взгляд, за небольшой период времени позволит ознакомиться с деятельностью нашего спасательного ведомства. С другой стороны, цель рассмотреть некоторые элементы законотворчества. Мы никуда от этого не уйдем, нам необходимо его совершенствовать, развивать. Все это идет в динамике.