Лукашенко: «Особо париться не стоит». Чего ждать белорусам от протекционистской политики Трампа?

В Беларуси прошел первый в этом году республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники, – всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не пропустил ни одного субботника за всю суверенную историю страны и наш Президент. Пример главы государства – всегда огромная мотивация для белорусов объединяться ради общего результата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ничего у нас в связи с пошлиной не вырастет. Трудно будет теперь на американском рынке кому-то продавать продукцию. Барьер очень высокий. Ну куда? По всему миру она будет растекаться, эта продукция, в том числе и к нам. И кто-то будет конкурировать по продукции импортной на нашем рынке. От этого цены не растут. Не факт, что цены из-за этого могут вырасти.

В Соединенных Штатах Америки, да. В Китае, да. Может быть, по каким-то товарам это дойдет и до нас. Но я как-то по-крестьянски скажу: слушайте, давайте не будем торопиться, давайте понаблюдаем и подождем.

И потом, а что торопиться? Мы гигантская страна с огромным валовым внутренним продуктом, огромными запасами, которые надо распродать? Нет, мы знаем свое место.

Поэтому не спеша мы будем заниматься тем, чем занимаемся. Мы пережили и переживаем с Россией вместе такие барьеры и пошлины, санкции, что дальше уже некуда. Поэтому нам особо париться по этому поводу не стоит. А приведет это к росту цен или не приведет, посмотрим.