Белорусско-саудовский деловой совет начинает работу в Минске

Беларусь и Саудовская Аравия создают деловой совет, который должен вывести отношения двух стран на новый уровень. Первое заседание пройдет сегодня, 15 июля, в Минске – одновременно структура заработает и в Эр-Рияде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совет войдут представители профильных госорганов, но ключевую роль будут играть ведущие белорусские экспортеры. Задача – ускорить развитие торговли между странами и запустить совместные проекты.

Саудовский рынок представляет большой интерес для наших производителей, а Беларуси есть что предложить – там уже хорошо знают отечественную молочную продукцию, но возможности для сотрудничества этим не ограничиваются. Совет поможет экспортерам получить сертификат халяль, попасть в реестр Агентства по продовольствию и медикаментам и занять место на полках торговых сетей. Одно из направлений работы – привлечение саудовских инвестиций в Беларусь, в том числе в производство продуктов питания и туризм.