Азарёнок: «Очень легко помнить, чтить и защищать память, когда за твоей спиной тёплое дыхание государства»

Открытие Олимпиады в Париже шокировало миллиарды людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое недоумение высказывают политики абсолютно разных убеждений. Это говорит о том, что откровенное глумление над человеческой культурой все еще не принимается большинством человечества, в том числе и в западной его части. Но все ли так однозначно? Тему продолжит Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

И все яснее контур, и все виднее враг. Он показывает нам – я дьявол, я пришел править этим миром, и я уничтожу человечество. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Что же мы видели? Молоха и ритуал жертвоприношения ему, коня бледного из апокалипсиса и перевернутый флаг – тоже излюбленная сатанинская игрушка. И, конечно, глумливое кощунство над Тайной вечерей, над главным христианским символом, над главной библейской историей, от которой идет причастие. Но любое зло в мире совершается от равнодушия, от теплохладности. И мы увидели удивительную вещь – не остыл еще огонь христианства. Сатанюги вынуждены были отступить, попятится назад, удалить трансляции. Возмутились все – католики, православные, протестанты. А вот у меня вопрос сложный. А если бы они нас не выперли с Олимпиады? Ведь это не мы ушли, громко дверью хлопнули, а они выставили белорусов и россиян. Я не про спортсменов сейчас и не про государство, а про общество. Вот представьте – тут глумятся над верой, над Тайной вечерей, над Христом. А вот проплывают по Сене рядышком наши красно-зеленые флаги. Вот как наше большое общество бы отреагировало? Сейчас то мы все орать горазды – разврат, сатанизм. Но это потому что нас они выперли. А еще лет пять назад все сидели и смотрели «Евровидение» с бородатыми кончитами. И ничего, нормально. Это к вопросу о пламени и теплохладности. Давайте снова к детям. Вот они воспитаны в суровой спартанской реальности внутренних войск. В спорте, идеологии и силе, в тренировках, поте и труде. А все ли мы так? И тут очень важную мысль выразил Вадим Францевич Гигин.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:

Тут очень легко обвинять почти в сектантском стиле: это вот только Горбачев, Ельцин, Яковлев, Волкогонов, это только они. А что же мы? Даже я, юный советский пионер в то время. Я же не говорю о более старших поколениях: да вот выходили, говорили. Значит, мало выходили, мало говорили. Почему же мы допустили вот этот период? Не год, не два, не три, не пять, а довольно продолжительный период, когда позволяли топтать нашу историю? Когда спокойно в магазинах выходили книги, продавались. Да, кто-то протестовал, но не было такой волны, которая сейчас. Попробуй, вынеси книжечку поганую какую-нибудь, тут же поднимется волна, появится общественный наш спектр и все скажут. Скажут, потому что чувствуют поддержку нашей власти, давайте скажем прямо. Чувствуют позицию Александра Григорьевича Лукашенко, Владимира Владимировича Путина. И в этом плане легче. А тогда, когда был другой подход, и с этим подходом наверняка не все были согласны, немного было таких смелых, немного было таких прозорливых, которые понимали, что это грех, вот это топтание по памяти наших предков.