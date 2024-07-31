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Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?

31 июля 2024 16:57
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На Гродненской областной станции скорой помощи медикам удалось повысить скорость работы за счет специализированного компьютерного приложения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед выездом к пациенту не нужно тратить драгоценное время на обмен информацией между отделениями, заполнение бумажной документации и изучения анамнеза по картотеке. Все – в планшете, который всегда под рукой.

Галина Буро на примере одного выезда посмотрела, как это выглядит на практике.

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?-1

Задыхается? Скажите, пожалуйста, в поту? Бледный. Посадите, пожалуйста, на скамейку.

Этот разговор займет меньше минуты. Вся информация от диспетчера онлайн отобразится в планшете фельдшера скорой помощи. Бригада с необходимым оборудованием без промедления отправляется на выезд. Чем быстрее медики приедут на экстренный вызов, тем выше шансы на спасение человека и благополучный прогноз его дальнейшей жизни.

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?-4

Пока будут ехать к пациенту, есть возможность изучить весь анамнез. В мобильном приложении вся история пациента по предыдущим вызовам.

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?-7

Повод к вызову: мужчина, 62 года, нарушение дыхания. В базе уже он есть. Он вызывал, у него стабильно стенокардия напряжения, функциональный класс 2, то есть при нагрузке где-то 100 метров при ходьбе у него возникает боль. Видимо, где-то прошелся в магазин или куда, возникла боль, лежит сейчас на лавочке. Поэтому одеваем перчатки, собираемся и четко, слаженно все делаем.

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?-10

Благодаря цифровому помощнику бригада медиков приезжает на место уже с намеченным планом действий. Загрузка пациента в скорую, обследование, ЭКГ. Через приложение можно сравнить кардиограмму с предыдущими показателями, а также увидеть, есть ли у мужчины сопутствующие заболевания и аллергия на препараты. Болевой синдром медикам удается довольно быстро нейтрализовать.

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?-13

Леонид Головач, житель Гродно:
Спасибо большое! Просто, наверное, немножко паника была или что, тяжеловато было. Пришлось вызвать скорую. Оказали первую помощь все, намного лучше.

Специализированное приложение для скорой помощи гродненским медикам удалось освоить в короткий срок. Ушли от бумажной документации «от руки», теперь весь спектр нужной фельдшеру информации в одном устройстве.

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?-16

Мария Севостьяник, старший фельдшер бригады Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:
Мы не тратим время на долгосрочные переспрашивания анамнеза, уточнения, мы четко работаем. Можем передавать информацию по телеэкг руководителю смены, консультанту, тоже оперативно принимать решения в пользу состояния здоровья пациента.

Приложение уже не раз помогало на вызовах.

Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?-19

Галина Буро, корреспондент:
Медики говорят, что приложение особенно выручает, когда пациент находится в бессознательном состоянии, а родственники растерялись от шока и не могут подсказать нужную информацию. Тогда на помощь приходит электронный помощник.

Подробности в видео.

# Медицинское оборудование # общество # Галина Буро

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