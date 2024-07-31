Мобильное приложение спасает жизни! Как медики ускорили работу благодаря ноу-хау?

На Гродненской областной станции скорой помощи медикам удалось повысить скорость работы за счет специализированного компьютерного приложения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед выездом к пациенту не нужно тратить драгоценное время на обмен информацией между отделениями, заполнение бумажной документации и изучения анамнеза по картотеке. Все – в планшете, который всегда под рукой. Галина Буро на примере одного выезда посмотрела, как это выглядит на практике.

Задыхается? Скажите, пожалуйста, в поту? Бледный. Посадите, пожалуйста, на скамейку. Этот разговор займет меньше минуты. Вся информация от диспетчера онлайн отобразится в планшете фельдшера скорой помощи. Бригада с необходимым оборудованием без промедления отправляется на выезд. Чем быстрее медики приедут на экстренный вызов, тем выше шансы на спасение человека и благополучный прогноз его дальнейшей жизни.

Пока будут ехать к пациенту, есть возможность изучить весь анамнез. В мобильном приложении вся история пациента по предыдущим вызовам.

Повод к вызову: мужчина, 62 года, нарушение дыхания. В базе уже он есть. Он вызывал, у него стабильно стенокардия напряжения, функциональный класс 2, то есть при нагрузке где-то 100 метров при ходьбе у него возникает боль. Видимо, где-то прошелся в магазин или куда, возникла боль, лежит сейчас на лавочке. Поэтому одеваем перчатки, собираемся и четко, слаженно все делаем.

Благодаря цифровому помощнику бригада медиков приезжает на место уже с намеченным планом действий. Загрузка пациента в скорую, обследование, ЭКГ. Через приложение можно сравнить кардиограмму с предыдущими показателями, а также увидеть, есть ли у мужчины сопутствующие заболевания и аллергия на препараты. Болевой синдром медикам удается довольно быстро нейтрализовать.

Леонид Головач, житель Гродно:

Спасибо большое! Просто, наверное, немножко паника была или что, тяжеловато было. Пришлось вызвать скорую. Оказали первую помощь – все, намного лучше. Специализированное приложение для скорой помощи гродненским медикам удалось освоить в короткий срок. Ушли от бумажной документации «от руки», теперь весь спектр нужной фельдшеру информации в одном устройстве.

Мария Севостьяник, старший фельдшер бригады Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:

Мы не тратим время на долгосрочные переспрашивания анамнеза, уточнения, мы четко работаем. Можем передавать информацию по телеэкг руководителю смены, консультанту, тоже оперативно принимать решения в пользу состояния здоровья пациента. Приложение уже не раз помогало на вызовах.