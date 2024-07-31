Амурскому тигрёнку в Минском зоопарке выбрали кличку – теперь его официально зовут Синдбад

В Минском зоопарке определили имя амурскому тигренку. 9-месячного малыша до этого звали Бархат. Теперь он официально Синдбад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием празднования Дня тигра стала официальная передача зоопарку уже полюбившегося многим питомца. В июне семья полосатых хищников в Беларуси пополнилась – привезли спасенного амурского тигренка. Его на дороге в Хабаровском районе в ноябре 2023 года с поврежденной лапой обнаружил местный житель. Тигренку провели несколько операций.

Под пристальным вниманием специалистов центра «Амурский тигр» малыш выздоровел, прошел реабилитацию, однако жить на воле не сможет, поскольку могут сказываться последствия травм. И в таком случае он не сможет добывать себе пищу. Потому и приняли решение найти ему дом. Им стал Минский зоопарк.