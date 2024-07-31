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Амурскому тигрёнку в Минском зоопарке выбрали кличку – теперь его официально зовут Синдбад

31 июля 2024 14:38
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В Минском зоопарке определили имя амурскому тигренку. 9-месячного малыша до этого звали Бархат. Теперь он официально Синдбад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амурскому тигрёнку в Минском зоопарке выбрали кличку – теперь его официально зовут Синдбад-1

Центральным событием празднования Дня тигра стала официальная передача зоопарку уже полюбившегося многим питомца. В июне семья полосатых хищников в Беларуси пополнилась – привезли спасенного амурского тигренка. Его на дороге в Хабаровском районе в ноябре 2023 года с поврежденной лапой обнаружил местный житель. Тигренку провели несколько операций.

Под пристальным вниманием специалистов центра «Амурский тигр» малыш выздоровел, прошел реабилитацию, однако жить на воле не сможет, поскольку могут сказываться последствия травм. И в таком случае он не сможет добывать себе пищу. Потому и приняли решение найти ему дом. Им стал Минский зоопарк.

Амурскому тигрёнку в Минском зоопарке выбрали кличку – теперь его официально зовут Синдбад-4

Александр Сафронов, директор Минского зоопарка:
Это очень важное и значимое для нас событие, поскольку не каждый зоопарк может похвастаться содержанием настоящего тигра, рожденного в природе с генетически чистой кровью. Это весьма важно.

Амурскому тигрёнку в Минском зоопарке выбрали кличку – теперь его официально зовут Синдбад-7

На новом месте жительства переселенцу комфортно. Судя по этим кадрам, у него хороший аппетит и отличное настроение.

# Зоопарк # общество # Александр Сафронов

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