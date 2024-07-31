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На границе с Латвией обнаружены труп беженца и избитый иностранец

31 июля 2024 16:57
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Один из них оказался мертв, другой же пребывал в шоковом состоянии, на его теле были различные травмы. Военнослужащие Полоцкого пограничного отряда стали первыми свидетелями того, как бесчинствуют их коллеги по ту сторону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Латвией обнаружены труп беженца и избитый иностранец-1

С начала года на границе с Евросоюзом зафиксирована смерть 13 мигрантов. Девять из них – на границе с Латвией. Выживший в случае, о котором идет речь сейчас, рассказал, что является гражданином Индии. Вместе с попутчиком их задержали и жестоко избили латвийские силовики, после чего мужчин вытолкнули на белорусскую территорию через калитку для животных.

# Граница # общество

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