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Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители

16 июля 2025 17:15
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Горячая пора для родителей. Через полтора месяца стартует новый учебный сезон – а это значит, пришло время закупаться всем необходимым для школы. В Минске уже развернулась масштабная торговля, работают базары и ярмарки, а через несколько дней они откроются во всех регионах страны. В 2025 году объем товаров на полках расширится сразу на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что и по какой цене предлагают производители? Алина Мычко прошлась по торговым рядам.

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители-2

Собрать детей в школу – ежегодный квест для семьи Ващило. Нужно наполнить рюкзаки и гардеробы, при этом не выйти за рамки бюджета. Особые требования у второклассницы Вики. Юная модель в курсе всех последних трендов и без сомнений выносит модный приговор:

Тебе нравится?
– Да, нравится сарафанчик.

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители-4

Министерство образования законодательно закрепило требования к деловому стилю одежды школьников. Учли это и производители. При формировании коллекций они придерживаются капсульного подхода. Одежду создают так, чтобы вещи в гардеробе можно было сочетать между собой в разных комбинациях. И дети, и родители – в восторге.

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители-6

Анна Ващило:
Все очень понравилось. Ассортимент огромнейший просто. Разный стиль, разное качество, разные модели. Есть из чего выбрать. У нас школьница не очень большая, поэтому на нее все можно подобрать.

Виктория Ващило:
Мне понравилась школьная форма и туфли. Мне вся школьная форма понравились.

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители-8

С покупками определились. Следующий вопрос – что по цене. Торговые точки предлагают товары на любой карман. Средний чек по Минску примерно до 1 400 рублей – все зависит от класса, в котором учится ребенок. В такую сумму обойдется стандартный комплект одежды и обуви.

В этом году товаров с маркером «Сделано в Беларуси» на прилавках станет больше. Наши предприятия к 1 сентября выпустят около миллиона единиц изделий. За отечественную продукцию покупатели голосуют рублем.

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители-10

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Ежегодно, уже мы анализировали, родители предпочитают, именно в части школьной формы, для своих детей товар отечественного производства. Действительно, эти элементы школьной формы все качественные, они отшиты из материалов, которые действительно соответствуют всем требованиям, предъявляемым нашим государством к одежде для учащихся и школьников.

Ситуация с ценами и ассортиментом – на контроле МАРТа. С началом работы школьных базаров стартуют рейды и мониторинговые мероприятия. Это коснется в том числе интернет-магазинов и маркетплейсов. Будут работать и с прямыми обращениями граждан.

Подробности в видео.

# Школы Беларуси # Елена Нагорная # Школьные принадлежности

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