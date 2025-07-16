Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители

Горячая пора для родителей. Через полтора месяца стартует новый учебный сезон – а это значит, пришло время закупаться всем необходимым для школы. В Минске уже развернулась масштабная торговля, работают базары и ярмарки, а через несколько дней они откроются во всех регионах страны. В 2025 году объем товаров на полках расширится сразу на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что и по какой цене предлагают производители? Алина Мычко прошлась по торговым рядам.

Собрать детей в школу – ежегодный квест для семьи Ващило. Нужно наполнить рюкзаки и гардеробы, при этом не выйти за рамки бюджета. Особые требования у второклассницы Вики. Юная модель в курсе всех последних трендов и без сомнений выносит модный приговор: – Тебе нравится?

– Да, нравится сарафанчик.

Министерство образования законодательно закрепило требования к деловому стилю одежды школьников. Учли это и производители. При формировании коллекций они придерживаются капсульного подхода. Одежду создают так, чтобы вещи в гардеробе можно было сочетать между собой в разных комбинациях. И дети, и родители – в восторге.

Анна Ващило:

Все очень понравилось. Ассортимент огромнейший просто. Разный стиль, разное качество, разные модели. Есть из чего выбрать. У нас школьница не очень большая, поэтому на нее все можно подобрать. Виктория Ващило:

Мне понравилась школьная форма и туфли. Мне вся школьная форма понравились.

С покупками определились. Следующий вопрос – что по цене. Торговые точки предлагают товары на любой карман. Средний чек по Минску примерно до 1 400 рублей – все зависит от класса, в котором учится ребенок. В такую сумму обойдется стандартный комплект одежды и обуви. В этом году товаров с маркером «Сделано в Беларуси» на прилавках станет больше. Наши предприятия к 1 сентября выпустят около миллиона единиц изделий. За отечественную продукцию покупатели голосуют рублем.